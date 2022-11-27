74 belediyede 88 terör soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Soylu, özellikle CHP’li belediyelerin PKK ile iş birliği içerisinde olduğunu tek tek anlattı. Bakan Soylu şunları söyledi:

Anayasa’nın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir. 2. yasal dayanağımız ise Belediye Kanunu’nun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Terörle mücadelede belediyeler hassasiyetle takip ettiğimiz bir alandır. Bugün terör örgütlerinin etkisinin kaybolmaya başlamasının sebebi, vatandaşlarımızın da katkısıyla tüm alanlarda verdiğimiz 360 derecelik mücadeledir.

204 BELEDİYEDE TEFTİŞ

204 belediyede özel teftiş yapıldı. 2019-2022 yılları arasında 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütüldü. Bunlardan 79’u tamamlandı. 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir. Yerel yönetimlerde işe alma ve işten çıkarma tasarrufu bakanlık tarafından uygulanamaz.

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Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devletin, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını veya soruşturma sonucundaki yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen gerçekle ilgisi olmayan iddialardır.

HİÇBİR PARTİYE AYRIMCILIK YOK

İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerle ilgili böyle bir denetim sorumluluğu öteden beri süregelmektedir. Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış ya da ayrımcılık söz konusu değildir. Burası devlettir. Devlet görevini yapmakla mükelleftir. Özel teftişlerin sayısı AK Partili 72 belediyede, CHP’de 57, MHP’de 19 belediyede olmak üzere 204 belediyede özel teftiş yapılmıştır. AK Parti’ye yapılan özel teftiş sayısı daha fazla. Ayrıca neden görevden alınmadıkları yönünde ithamlarda bulunulmaktadır. Kanunlar gereği hakkında sözleşmelerinin feshi veya askıya alınması konusunda şirket yönetimlerine bildirimde bulunulmaktadır. Bu noktada sorumluluk doğrudan şirket yönetimlerindedir.”

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MERSİN'DE 54 KİŞİ TERÖR BAĞLANTILI

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde 54 kişinin terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Belediyede en güncel haliyle, 2 adli operasyonda toplam 28 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılmış, toplam 4 kişi tutuklanmıştır. Kırsal terörist kaydı var, terör örgütüne yardım ve yataklık, alenen destek var, terör örgütü propagandası var, her şey var.

1668 KİŞİNİN TERÖRLE İLGİLİ KAYDI BULUNDU

”İBB’de, 30 belediye iştirakinde 2019’dan itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş de başlatılmıştı” diyen Soylu, şunları söyledi: “İBB’ye 1984, İSKİ’de 454, İETT’de 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkette 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişinin ilk defa işe alındığı, ayrıca tespit edilmiştir. İBB’de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir. 1668 kişiden, 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi. 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir; FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğerleri 51.

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MUSTAFA DEMİR İSİMLİ PKK'LI VAR

Soylu şunları söyledi: PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden biri olan Mustafa Demir'in SGK kaydında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda tekniker olduğu yazıyor. Bu kişi gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Halen Sincan Cezaevi’nde bulunuyor. Bu kişinin ayrıca, Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihinde, sözde PKK Korgra-Gel 2. Kongresi'ne katıldığı tespit edildi.

HEPSİ BERAAT ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han’daki çalışmaları inceledi. İmamoğlu Bakan Soylu'nun açıklamalarına şu cevabı verdi: “Açılan soruşturmalar, yapılan işte mahkeme vesaire… Bir mahkeme açıldı. 41 kişi yargılandı. Hepsi de beraat etti. Bu süreç sıfırla sonuç bulmuştur."

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