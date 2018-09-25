7'den 70'e Kur'an yuvası

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur'an Kurslarının 2018-2019 eğitim öğretim dönemi dün başladı. Yeni eğitim dönemi dolayısıyla Esenyurt'taki Albayrak Camii Kız Kur'an Kursu'nda program düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Yönetim Kurulu üyesi Kazım Albayrak ile Albayrak Holding İcra Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EĞİTİMDE 7 YAŞ ÇOK ÖNEMLİ

Dualarla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların eğitimine küçük yaşta başlanması gerektiğini vurguladı ve eğitimde 7 yaşın önemine değindi. Özellikle 4- 6 yaş arası eğitimin çocuk gelişiminde etkili olduğunu belirten Erbaş, "Çocuklarımızın eğitimini ihmal etmeyelim. Dini eğitimde 4- 6 yaş aralığı temel öğrenme için büyük önem taşımaktadır" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptıkları eğitimlerin, Peygamber Hazreti Muhammed'in "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" hadis-i şerifi doğrultusunda olduğunu dile getiren Erbaş, haftanın her günü her yaş grubuna din ve Kur'an eğitimi verdiklerini anlattı.

ÖĞRETİMDEN DAHA ÖNEMLİSİ EĞİTİMDİR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim ilim geleneğimizde din eğitimi, manevi eğitim ve müspet eğitim arasında bir fark yoktur. Bakıyoruz bazen ilim tarihimize, dini ilimlerde zirve olan alimlerimizin, matematikte de fizikte de tıpta da zirve olduğunu görüyoruz. Çünkü onu gerektiriyor. Kur'an'ı, Arapça’yı öğrenmek ne kadar önemliyse, kimyayı, tıbbı, matematiği öğrenmek de o kadar önemlidir. Çünkü tüm ilimlerin netice itibarıyla vardığı nokta Rabb'imizdir. Rabb'imiz yaratmıştır tüm ilimleri. Öğretimden daha önemlisi, eğitimdir. Terbiye kelimesini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım, eğitim demektir. Bugün 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızı daha çok eğitiyoruz."

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ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİLER

Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, konuşmasının ardından Ali Erbaş'a plaket takdim etti. Daha sonra 4-6 yaş arasındaki çocukların eğitim gördükleri sınıfları ziyaret eden Erbaş, çocuklarla sohbet ederek onlara çiçek verdi. Burada Albayrak ailesine teşekkür eden Erbaş, “Kur’an kurslarımızın eğitime başladığı ilk günde sizlerle birlikte olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

DİNİMİZİ İSTİSMAR EDİYORLAR

Yetişkinlerin Kur'an-ı Kerim eğitimi gördüğü sınıfı da ziyaret eden Erbaş, burada şöyle konuştu: "Biz Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı kurslarda, imam hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde almazsak, o boşluğu birileri dolduruyor ve dinimizi istismar ediyor. Yanlış din algısıyla, biraz da menfaate dönüştürerek din istismarcılığı yapıyorlar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Daha çok duyuralım, daha çok insana ulaşalım. Ülke ve millet olarak, birlik ve beraberlik içinde fitneden, fesattan uzak, ihanet edenlere fırsat vermeden, vatanımızı milletimizi ilelebet payidar olacak şekilde katkı sağlayalım."

Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Ali Erbaş’a plaket takdim etti.

Albayrak ailesine teşekkür ediyoruz

Açılış programında konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Bugün ekim mevsimindeyiz. Kur’an kurslarımızın eğitime başladığı ilk günde sizlerle birlikte olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bizim için ekim mevsimi çünkü Kur'an kursları ve okullarımız çocukların gönlüne yeni heyecanların, bilgilerin, mutluluğun ekildiği gündür. Bu günü Albayrak Kur’an Kursu'nda yaşadığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Albayrak ailesine ve Esenyurt yerel yönetimine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.