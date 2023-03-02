8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak

Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanların tespiti için çalışmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 28 bin 5 bina yıkıldı, binlerce binada ise ağır hasar oluştu. Depremlerde 45 bin 89 vatandaş hayatını kaybetti. Yıkılan binalarla ilgili yürütülecek soruşturmalar için 11 ildeki başsavcılıkların bünyesinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruldu. Soruşturmalar için 735’i savcı, 468’i adli tıp uzmanı olmak üzere yaklaşık 5 bin personel görevlendirildi.