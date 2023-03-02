|
Reklam
Reklam
Gündem

8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak

Depremin vurduğu 11 ilden Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de enkazdan delil toplama işlemleri tamamlandı. Bu illerde 8 binden fazla binadan karot örnekleri alındı. Şimdi inşaatlarda kullanılan malzemelerin standarda uygun olup olmadığı inceleniyor. Hazırlanacak rapor doğrultusunda ihmali olanlara dava açılacak.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Büyük depremlerde yerle bir olan binalara ilişkin yargı süreci için enkazlardan delil toplanıyor.

Büyük depremlerde yerle bir olan binalara ilişkin yargı süreci için enkazlardan delil toplanıyor.

Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanların tespiti için çalışmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 28 bin 5 bina yıkıldı, binlerce binada ise ağır hasar oluştu. Depremlerde 45 bin 89 vatandaş hayatını kaybetti. Yıkılan binalarla ilgili yürütülecek soruşturmalar için 11 ildeki başsavcılıkların bünyesinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruldu. Soruşturmalar için 735’i savcı, 468’i adli tıp uzmanı olmak üzere yaklaşık 5 bin personel görevlendirildi.

ÖRNEK ALINMADAN ENKAZ KALKMIYOR

Arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda delil toplama işlemleri titizlikle yürütülüyor. Delil toplanmayan binalarda enkazın kaldırılmasına müsaade edilmiyor. Mimar, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan 3'er kişilik bilirkişi heyeti, savcı denetiminde enkazlardan karot ve demir örnekleri alıyor.

5 İLDE DELİL TOPLAMA BİTTİ

Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de enkazlardaki delil toplama işlemini tamamlayan ekipler, 8 binden fazla binadan örnek aldı. Bilirkişi, inşaatta kullanılan malzemeleri tek tek inceleyip standartlara uygun olup olmadığına bakıyor. Sonrasında ise raporunu hazırlıyor. Soruşturma savcıları, bu rapor doğrultusunda ihmali olanlarla ilgili iddianame düzenleyecek.


#Karot
#Enkaz
#Deprem
#Dava
1 saat önce
default-profile-img
8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak
EYT’de işlem tamam: 2,2 milyon kişiye emeklilik
EYT’de ilk maaş nisanda: Meclisten geçti
e-Devlet’ten başvuru yapmak yeterli
Emir kardeşini de kurtardı: Cam kırıkları arasından sürünerek ulaştı
Netanyahu zorda: Sokakların ateşi yükseldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.