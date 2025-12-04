Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
80 kişilik meydan muharebesi: Taş sopa ve silahın kullanıldığı kavgada kan aktı

80 kişilik meydan muharebesi: Taş sopa ve silahın kullanıldığı kavgada kan aktı

21:564/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kavganın büyümesi üzerine takviye çevik kuvvet ekipleri bölgeye gelerek olaya müdahale etti.
Kavganın büyümesi üzerine takviye çevik kuvvet ekipleri bölgeye gelerek olaya müdahale etti.

Manisa'da Ercan Ç. ile Menderes A. arasında kahvede huzursuzluk çıkartılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darbederken, Ercan Ç. yaralandı. Olayın ardından tarafların çevrelerinden topladığı kişilerle yaklaşık 80 kişilik kalabalık arasında kavga çıktı. Tarafların uzak mesafelerden birbirlerine taş ve sopalar fırlattığı esnada, muhtar Menderes A. ve taraflardan Coşkun A.’nın silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yaklaşık 80 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silah kullanılan olayda 1 kişi yaralandı.

'Huzursuzluk' tartışması kavgaya dönüştü

Olay Manisa’nın Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Çamlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahve işletmecisi Ercan Ç. ile Ozanca Mahallesi Muhtarı Menderes A. arasında kahvede huzursuzluk çıkartılması nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darbederken, Ercan Ç. yaralandı. Yaralı, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

80 kişilik kalabalık arasında kavga çıktı

Olayın ardından tarafların çevrelerinden topladığı kişilerle yaklaşık 80 kişilik kalabalık arasında kavga çıktı. Tarafların uzak mesafelerden birbirlerine taş ve sopalar fırlattığı esnada, muhtar Menderes A. ve taraflardan Coşkun A.’nın silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen olayın büyümesi üzerine takviye çevik kuvvet ekipleri bölgeye gelerek olaya müdahale etti.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan olay jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, kavga tamamen sona erdi.

Olaya karışan şahıslarla ilgili yakalama işlemlerinin yapıldığı, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gerekli adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.



#Manisa
#Kavga
#Muharebe
#Gölmarmara
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?