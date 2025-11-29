Halk sağlığı tehlikedeydi: Zehir saçan işletmeye anında mühür

Son dönemlerde yaşanan gıda zehirlenmelerine yönelik Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları ile gıda denetimlerinin sayısını artırdıklarını söyleyen Daire Başkanı Bilgihan Hasturan, "Denetimlerimizde gıda mühendislerimiz, teknolojik cihazlar ile özellikle son dönemde ülkemizde artış gösteren gıda zehirlenmeleri konusunda denetimleri aksatmadan sürdürüyor. İşgaliye konusunda da esnaflarımıza on gün öncesinden yazılı ve sözlü olarak uyarılarımızı yaptık. Bu uyarılara uymayan, kaldırımı işgal edenlerin mallarına maalesef el koyduk. Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak vatandaşların geçişini sağlamak için kaldırımlardaki motosikletlerin kaldırılması ve uygun yerlere çekilmesini sağlıyoruz" dedi.