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ANKARA

81 ilde eş zamanlı uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 ilde eş zamanlı "Göçmen kaçakçılığı", "Kiralık araç firmaları" ve "Günübirlik kiralanan evler"e yönelik uygulama yapıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca "Göçmen kaçakçılığı", "Kiralık araç firmaları" ve "Günübirlik kiralanan evler" uygulaması gerçekleştirildi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde dün ülke genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.
  • Günübirlik kiralık evlere yönelik uygulamada, Kimlik Bildirim Sisteminde önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen 11 bin 160 ev kontrol edildi.

Bu evlerden 9 bin 148'inin kayıt altında olduğu belirlenirken 89 ev ise kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.

Kimlik Bildirim Sistemi'ne veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 yabancı uyruklunun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile Kaçakçılık, İstihbarat, Hareket ve Bilgi Toplama (KİHBİ) kontrolleri yapıldı.

8 bin 208 araç kiralama firması kontrol edildi

  • Kiralık araç firmaları uygulamasında, 8 bin 208 firma kontrol edildi, bunlardan 7 bin 718'inin kayıt altında olduğu belirlendi. 65 firma yeni kayıt altına alınırken 152 yasa dışı araç kiralama yapan yer hakkında işlem başlatıldı.

443 firma sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.

Kiralık Araç Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 167 kişinin UYAP/KİHBİ kontrolleri yapıldı.

Göçmen kaçaklığı uygulaması kapsamında 271 bin 689 kişi sorgulanırken göçmen kaçakçılığını organize eden 17 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 347 düzensiz göçmen yakalandı.

Aranan 699 kişi yakalandı

  • Uygulamalarda, Fetullahçı Terör Örtütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma, adam öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti ile diğer suçları işleyenlerin de aralarında bulunduğu 699 aranan kişi yakalandı. Vize ihlali yapan 9 yabancı uyrukluyla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Ayrıca 544 kişiye adli-idari işlem yapıldı. 183 kişi gözaltına alındı, bin 913 araç kontrol edildi, 247 araca para cezası uygulandı.

Uygulamalarda, iki tabanca, 5 kuru sıkı tabanca 16 av tüfeği, bin 113 mermi, 166 gram eroin, 262 gram esrar, 110 araç, 4 tekne-bot, 29 sahte pasaport, 55 sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.

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