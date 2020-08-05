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ANKARA

81 ilde yakın karantina takibi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleriyle ilgili ek genelge gönderdi. Buna göre, evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin kısıtlamaya uyup uymadıkları, kolluk birimlerince ilk 7 gün boyunca denetlenecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Genelge yayınlanmadan önce dün Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta taziye ziyaretleri yasaklanmıştı.
Genelge yayınlanmadan önce dün Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta taziye ziyaretleri yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında tüm kurullar hassasiyetle görevlerini yerine getirirken, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. Buna göre 81 ilde uygulanacak tedbirler şöyle sıralandı:

-Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilerin, özellikle ilk 7 gün boyunca izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali/kaymakam ve kolluk birimlerince her gün takip edilecek, denetlenecek.

FİLYASYON TAKİP KURULLARI

-İllerde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “filyasyon çalışmaları takip kurulları” oluşturulacak, bu kurullarca her gün saat 16.00’da değerlendirme toplantısı yapılacak.

-Valiliklerce il bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişim bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirler alınacak.

-Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak.

DÜĞÜNLERE SIKI DENETİM

-Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda gerçekleştirilecek denetimlerde, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.

-Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere tüm Türkiye’de taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye yapılmaması hususunda tüm il/ilçe hıfzıssıhha kurullarında karar alınacak.

Tedbirlere uyana ödül

  • Salgınla mücadelede pilot il olan Kırıkkale özelinde; denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği “il salgın denetim merkezi” oluşturulacak. Tedbirleri ihlal edenlere yönelik ihbarların yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak. Denetlenen işletme ve kişilerin bilgilerinin kaydedileceği merkezi bir veri tabanı oluşturulacak. Art arda yapılan üç denetimde koronavirüs tedbirlerine uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksiler ödüllendirilecek, denetimlerden başarıyla çıkan işyerlerine, şehir içi toplu taşıma araçlarına ve ticari taksilere “güvenli alan” logosu verilecek. Bu uygulama elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılacak.

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