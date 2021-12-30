Gündem 81 ilde yeni model anlatılacak
ANKARA

81 ilde yeni model  anlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere ekonominin tepe yönetimi, Türkiye’ye özgü ekonomi modeli kapsamında ekonomi çevreleri, bankacılar, sektör temsilcileri ve STK başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirirken, AK Parti de yeni modeli hem vatandaşa hem de yereldeki paydaşlara anlatmak için harekete geçti.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​81 ilde yeni model anlatılacak
Türkiye Ekonomi Modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere ekonominin tepe yönetimi, Türkiye’ye özgü ekonomi modeli kapsamında ekonomi çevreleri, bankacılar, sektör temsilcileri ve STK başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirirken, AK Parti de yeni modeli hem vatandaşa hem de yereldeki paydaşlara anlatmak için harekete geçti.

81 ilde eş zamanlı olarak sahaya inen AK Parti teşkilatları, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek, son 19 yılda ekonomiyle ilgili yapılanları özetleyen ve yeni ekonomi modelini anlatan broşürleri dağıtıyor.

ÜRETİM, İSTİHDAM ARTACAK

Yeni modelle ilgili yürütülen algı operasyonlarına dikkat çekerek artık eski Türkiye’nin olmadığını, yapılan hamlelerle üretimin, istihdamın sürekli artacağını aktaran teşkilat, vatandaşın konuyla ilgili sorularını da yanıtlıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, çalışmayla ilgili, “Vatandaşımızı merkeze alan, istihdamı, büyümeyi merkeze oturtan yeni ekonomi modelinin detaylarını anlatan bir çalışmanın ilk ayağı bu. Teşkilatlarımız yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza temas ederek, her haneye yol haritamızı aktaracakları bu bilgilendirmelere devam edecek” dedi. Kandemir, il teşkilatlarının illerde sanayi, ticaret, ziraat ve odalarıyla toplantılar yapmak suretiyle yeni modeli aktaracaklarını kaydetti.

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