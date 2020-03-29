81 ilin valiliğine genelge gönderildi: Seyahate 3 şart getirildi

Koronavirüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerin ayrıntıları belli oldu. İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre tüm otobüs seferleri valilik iznine bağlanırken, sadece tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valilik izniyle şehirler arası yolculuk yapabilecek. Bu kişilerin dışındakiler ise hiçbir şekilde şehirler arası otobüs yolculuğu yapamayacak.

SEYAHAT İZİN KURULU

Genelgeyle, valilerin/kaymakamların koordinesinde otogarlarda Seyahat İzin Kurulu oluşturulacak. Kurul, vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacak. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar da söz konusu Kurul’a başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Kurul, talebi uygun görülenlere seyahat güzergâhı ve süresini de içeren ‘şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi’ verecek. Seyahat İzin Kurulunca, söz konusu izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek.

OYNAT 01:50 Bakan Soylu: Araçlardaki vatandaşlarımızın ateş dereceleri ve sağlık durumları kontrol edilecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehir giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk' dedi. BiP'te paylaş

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YOLCUYA SAĞLIK TARAMASI

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcu ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs hareket edecek. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek. Ayrıca valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

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MOLA YERLERİNE TEDBİR

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergâhlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecekler. Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacak. İzinsiz yolculukların önlenmesi için valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacak. Otobüslerin güzergâhlarında mola verdikleri yerler valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.

Gerekçesiz yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehirler arası seyahatlerin valilik iznine bağlandığı açıklamasıyla birlikte söz konusu kısıtlamanın bireysel araçlarla seyahati de kapsayıp kapsamadığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi sadece şehirler arası otobüs seferlerini kapsıyor. Ancak koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bireysel seyahatlere yönelik de kontroller arttı. Yapılan kontrollerde makul gerekçeleri olmayanlara geçiş izni verilmiyor. Önlemler yurt içi uçak seferlerini de kapsıyor. Türk Hava Yolları (THY) bugünden itibaren sadece 14 büyükşehre sefer yapılacağını duyururken, “Yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek” uyarısı yaptı. Yani izin belgesi bulunmayan yolcuların seyahatine müsaade edilmeyecek. THY’nin sefer yapacağı 14 şehir şöyle: İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Havayolu şirketlerinden Pegasus ise tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da tüm uçuşlar geçici süreliğine durduruldu.

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OYNAT 00:00 İtalya'da yaşayan Türk: Virüs kapma korkusuyla hastalansak bile hastaneye gitmiyoruz Yaklaşık 3 yıldır İtalya'nın Milano şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Türkiye vatandaşı Murat Bayramoğlu, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs tehdidini yenisafak.com Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı. İtalya'da sağlık sisteminin çöktüğüne dikkat çeken Bayramoğlu, hastalık halinde dahi virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmediklerini belirtti. Türkiye'ye ve Türk halkına uyarılarda bulunan Bayramoğlu, 'Biz en başında bu işi ciddiye almadık. Şimdi ise her gün artan sayılarda ölüm haberi geliyor. Çok geç kalmadan önlemler alınmalı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Açık görüşe erteleme

Adalet Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri kapsamında iki hafta daha uzattı. Bakanlığın kararıyla, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri iki hafta daha ertelendi. Ayrıca, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de iki hafta daha uzatıldı. Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözkonusu tedbirleri ilk kez 13 Mart’ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından kamuoyuna açıklamıştı. Bu arada tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Yine avukatlar da zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş gerçekleştirebilecek.