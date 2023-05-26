844 bin Ukraynalının yolu Türkiye’den geçti

Geçen yıl 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çatışmalardan kaçan çok sayıda Ukraynalı Türkiye’ye sığındı. Türkiye’ye toplam 844 bin Ukraynalı geldi. Bunlardan 822 bini sonrasında ise Türkiye'den ayrıldı. Türkiye’den ayrılan Ukraynalıların bir kısmı ülkelerine veya farklı ülkelere döndü. Türkiye’de halihazırda bulunan 22 bin Ukrayna vatandaşı ise turistik olarak ve işlerini Türkiye taşıyanlardan oluşuyor. Mülteci statüsünde olmayan Ukraynalılar maddi ihtiyaçları için herhangi bir yardım almıyor.

Kayıtlara göre, resmi olarak 34 Ukraynalı yetim çocuk ve refakatçileri Türkiye’de kalıyor. Bunların bir kısmı Antalya'da bir kısmı da Ankara'da bulunuyor. Özel bakıma ihtiyaç duyan hassas bir grup ve bu çocukların ihtiyaç duydukları yaşama şartları ve güvenliği ise Türkiye tarafından karşılanıyor. Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin eşi Olena Zelenska’nın girişimleri sonucunda yapılmıştı.