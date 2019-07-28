85 yıldır kimliksiz

Erzincan’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki kadının doğduğundan beri kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Kent merkezinde yaşayan yaşlı kadın, rahatsızlanınca birlikte kaldığı yakını Dursun Erzincanlı (45) tarafından hastaneye getirildi. Kaydı yapılması istenen hastanın kimliğinin bulunmadığını öğrenildi. Hastane görevlilerinin kadının tedaviye alınması sonrası polis ve savcılığa ihbarda bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Dursun Erzincanlı, annesinin babasıyla resmi nikahsız yaşadığını, kendisinin de üvey annesinin oğlu olarak nüfusa kayıt ettirildiğini anlattı. Erzincanlı, “Anneme kimlik çıkarmak için çok uğraştım ancak başarılı olamadım. Yardım istiyorum” dedi.

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