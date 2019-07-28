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ERZİNCAN

85 yıldır kimliksiz

Erzincan’da hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki Cemile Dağdal’ın doğduğundan beri kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Yaşlı kadının üvey oğlu Dursun Erzincanlı, “Yetkililerden anneme kimlik çıkarılmasını istiyorum. Kimliği bulunmadığı için tedavisini yaptıramıyorum ve evden dışarı çıkaramıyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemile Dağdal
Cemile Dağdal

Erzincan’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki kadının doğduğundan beri kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Kent merkezinde yaşayan yaşlı kadın, rahatsızlanınca birlikte kaldığı yakını Dursun Erzincanlı (45) tarafından hastaneye getirildi. Kaydı yapılması istenen hastanın kimliğinin bulunmadığını öğrenildi. Hastane görevlilerinin kadının tedaviye alınması sonrası polis ve savcılığa ihbarda bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Dursun Erzincanlı, annesinin babasıyla resmi nikahsız yaşadığını, kendisinin de üvey annesinin oğlu olarak nüfusa kayıt ettirildiğini anlattı. Erzincanlı, “Anneme kimlik çıkarmak için çok uğraştım ancak başarılı olamadım. Yardım istiyorum” dedi.

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