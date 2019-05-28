Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun menzilli kara ateş destek vasıtaları ile de terör hedefleri vuruluyor.
Uzun menzilli kara ateş destek vasıtaları ile de terör hedefleri vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığından Pençe Harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün başlatılan harekatını yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Gece icra edilen hava hücum harekatı ile bölgeye indirilen komando birliklerinin, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarı ile sürdürdüğü bildirildi.

Mayın ve patlayıcılar imha ediliyor

Açıklamada, daha önce terör örgütü PKK tarafından yerleştirilmiş mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiği, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği de vurgulandı.

9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Pençe Harekatında şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan terör örgütü PKK'ya ait barınak ve sığınaklar imha edildi.

Harekat planlandığı şekilde devam ediyor.

Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu
GÜNDEM
Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu


Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti
OYNAT 01:23
Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

TSK'dan Hakurk'a hem karadan hem havadan 'Pençe' harekatı
FOTOĞRAF 25
Title
TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 'Pençe' harekatı başlatıldı. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır denildi.
Title
YORUM KAYDET PAYLAŞ TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat başlatıldı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Title
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Title
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
Title
Title
Title
Title
Title
Title
TSK'dan Hakurk'a hem karadan hem havadan 'Pençe' harekatı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.


Esnafla tartıştı

Esnafla tartıştı

CHP adayının gergin hali ve çalışana karşı tutumu tepki çekti.
PKKya pençe darbesi

PKK'ya 'pençe' darbesi

​Milli Savunma Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı.
Kaç şehitvermemiz gerekiyor

Kaç şehit
vermemiz gerekiyor

​CHP'nin İstanbul adayına 'Demirtaş' tepkisi.
Hakurk'a 'pençe'<br>Kandil'e uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

PFDK Fatih Terim'le ilgili kararını verdi.
Harekattan<br>son görüntüler

Harekattan
son görüntüler

​Mehmetçik, Hakurk bölgesinde karadan operasyon yürütüyor.
Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Baraja giren 2 çocuktan acı haber

Alibeyköy Barajında kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Gençler anlattı: <br>Yıldırım hızı

Gençler anlattı:
Yıldırım hızı

​Binali Yıldırım için gönüllü olarak hazırladılar.

Yer kalmadı tepkisi

Yer kalmadı tepkisi

Merkezde çok daha ucuz fiyata oteller bulunuyor.

'Pençe' için ilk mesaj

'Pençe' için ilk mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakurk operasyonu mesajı.
Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan motosikletlere köprü müjdesi.
Karar 20 Haziran'da

Karar 20 Haziran'da

Genelkurmay çatı davasında karar günü belli oldu.
Operasyonun<br>perde arkası

Operasyonun
perde arkası

Polis şefi bilgilendirme yaptığı FETÖ lideri Gülen'i nasıl bayılttı?
TBMM'de<br> yeni dönem

TBMM'de
yeni dönem

Sistem sayesinde her şey anında ekrana düşecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.