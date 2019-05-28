Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından Pençe Harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün başlatılan harekatını yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.
Gece icra edilen hava hücum harekatı ile bölgeye indirilen komando birliklerinin, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarı ile sürdürdüğü bildirildi.
Mayın ve patlayıcılar imha ediliyor
Açıklamada, daha önce terör örgütü PKK tarafından yerleştirilmiş mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiği, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği de vurgulandı.
9 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, Pençe Harekatında şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan terör örgütü PKK'ya ait barınak ve sığınaklar imha edildi.