Pençe Harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi

Uzun menzilli kara ateş destek vasıtaları ile de terör hedefleri vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığından Pençe Harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün başlatılan harekatını yeni safhasının planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Gece icra edilen hava hücum harekatı ile bölgeye indirilen komando birliklerinin, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarı ile sürdürdüğü bildirildi.

Mayın ve patlayıcılar imha ediliyor

Açıklamada, daha önce terör örgütü PKK tarafından yerleştirilmiş mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) etkisiz hale getirildiği, tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği de vurgulandı.

9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Pençe Harekatında şu ana kadar 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekatla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan terör örgütü PKK'ya ait barınak ve sığınaklar imha edildi.

Harekat planlandığı şekilde devam ediyor.

GÜNDEM Atak destekli hava ve kara harekatı ile Hakurk'a 'Pençe' operasyonu





OYNAT 01:23 Hakurk'a hava harekatı: Komandolar bölgeye intikal etti Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 25 TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara 'Pençe' harekatı başlatıldı. Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır denildi. YORUM KAYDET PAYLAŞ TSK tarafından Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat başlatıldı. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon TSK'dan Hakurk'a hem karadan hem havadan 'Pençe' harekatı Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



