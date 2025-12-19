Yeni Şafak
9 yıldır firari olan FETÖ şüphelisi İstanbul’da yakalandı

15:4519/12/2025, Cuma
AA
Uzun süredir aranan FETÖ şüphelisi İstanbul’da yakalandı
Edirne emniyeti, 9 yıldır aranan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısını İstanbul'da yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, Edirne'de örgüt içerisinde "üst düzey" sorumlu olduğu ve "Bayram" kod adını kullandığı belirlenen S.T'nin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

Edirne polisi tarafından Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, daha önce FETÖ ile iltisaklı özel eğitim kurumunda çalıştığı belirlenen zanlı yakalandı.

Hakkında 42 beyan bulunan şüphelinin, 9 yıldır dosya firarisi olarak arandığı öğrenildi.




#aranan şahıs
#FETÖ
#kod adı
#firari
