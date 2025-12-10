Yeni Şafak
948 hakim ve savcının görev yeri değişti

07:4510/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
AA
HSK kararnamesi ile 948 hakim ve savcının atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.


