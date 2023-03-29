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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake bir araya geldi.

16:55 . 29/03/2023 Çarşamba
DHA
ABD Büyükelçisi Jeffry Flake- Kemal Kılıçdaroğlu

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake- Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i, genel merkezdeki makamında kabul etti.



Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.





#ABD
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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