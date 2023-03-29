ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaret

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake- Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i, genel merkezdeki makamında kabul etti.
Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
HDP'nin desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek istifa edeceğini duyurdu. Masaya terörün gölgesinin düştüğünü ifade eden İYİ Parti vekili, bugün yaptığı açıklamada da Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini açıkladı. Ağıralioğlu'nun istifasını içeren belge de kamuoyuyla paylaşıldı.
İstifasının ardından partisi tarafından hedef tahtasına oturtulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Ağıralioğlu'nu adeta tehdit etti. Erdem "Hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir" ifadelerini kullandı.
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP'yi aklama telaşına düştü. HDP ile kurulan ittifakın 'meşru' olduğunu savunan Yanardağ, "HDP ile PKK arasında organik herhangi bir somut bağ saptayamamışsınız, yorumlara dayalı bir suçlama yapıyorsunuz. Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı yok?" ifadelerini kullandı. Yanardağ'ın sözleri, HDP'nin terör soruşturmalarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve yakın dönemde diğer HDP'liler tarafından yapılan 'PKK' açıklamalarını akıllara getirdi.