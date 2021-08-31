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İSTANBUL

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD’nin Kabil’de düzenlediği saldırının altından 40 yıllık işgalin özeti gibi bir dram çıktı. Saldırıda ölen 7’si çocuk 10 kişilik ailenin bir üyesi olan Naseer’in ABD ordusuna tercümanlık yaptığı ortaya çıktı. ABD, DEAŞ’ın suikast timini öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak gerçek hiç de öyle değildi. Vurulan ev 6 yıl boyunca ABD askerleri için tercümanlık yapan 30 yaşındaki Naseer ve ailesinin eviydi. Ailenin, ABD’ye gitmek için vize aldığı, tahliye için sıra beklediği belirtildi. Naseer, saldırıdan bir gün sonra dün (30 Ağustos) evlenecekti.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu
ABD askerlerinin, canlı bomba diye füze ile vurdukları Naseer’le fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD’nin Kabil’de düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının altından, adeta işgalin özeti denebilecek bir dram çıktı. Saldırıda ölen 7’si çocuk

10 kişilik ailenin bir üyesinin, ABD ordusuna tercümanlık yaptığı ve tahliye için sıra beklediği ortaya çıktı.

SUİKAST TİMİ DEDİLER

ABD önceki gün Kabil’de havalimanına yakın bölgedeki bir evi insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıya ilişkin açıklama yapan ABD ordusu, havalimanında canlı bomba olmaya hazırlanan DEAŞ’ın suikast timinin öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak gerçek hiç de öyle değildi.

AYNI AİLEDEN 10 KİŞİ

Vurulan ev 6 yıl boyunca ABD askerleri için tercümanlık yapan 30 yaşındaki Naseer ve ailesinin eviydi. Evde Naseer’le birlikte 40 yaşındaki Zemaray, 20 yaşındeki Zameer, 10 yaşlarındaki Faisal ve Farzad, 4 yaşındaki Armin, 3 yaşındaki Benyamin ile 2 yaşlarındaki Sumaya, Ayat ve Malika hayatını kaybetti.

DÜĞÜNÜ VARDI ABD’YE GİDECEKTİ

Naaser ve ailesinin ABD’ye gitmek için vize aldığı, tahliye için sıra beklediği belirtildi. Dram bununla da sınırlı kalmadı. Naseer saldırıdan 1 gün sonra, yani dün (30 Ağustos) evlenecekti. Ailesiyle birlikte düğün hazırlıkları yapmak için evlerinde toplanmışlardı. Ancak mutlulukları 6 yıl hizmet verdiği ABD’nin, evine attığı füzeyle yarım kaldı.

40 YILLIK İŞGALİN ÖZETİ: İNKAR EDEMEDİLER

Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında 10 sivilin öldürüldüğüne ilişkin haberleri reddetmediklerini ve durumu değerlendirdiklerini söyledi. Anadolu Ajansı muhabirinin, “Bir yerleşim yerinde düzenlendiği dikkate alındığında saldırının yan hasarlara neden olması neredeyse kesindi, o aracı durdurmak için başka bir seçenek yok muydu?” sorusuna ise Kirby, tehdidin dinamik, hızlı gelişen ve acil olduğunu dikkate alarak o aracı hava saldırısı ile imha ettiklerini söyleyerek yanıt verdi.

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