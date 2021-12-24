Gündem ABD diplomatını sattı Bu pasaportu kim verdi?
İSTANBUL

ABD diplomatını sattı: Bu pasaportu kim verdi?

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Suriyeli bir şahsa 10 bin dolara pasaportunu satarken yakalanan konsolosluk çalışanı David Jack Kojak’ın diplomat olmadığını savundu. Emniyet, Kojak adına hazırlanmış diplomatik ve hususi pasaportların görüntülerini yayınladı. Pasaportun verildiği tarih ise 18 Mayıs 2021.

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
ABD diplomatını sattı: Bu pasaportu kim verdi?
ABD, İstanbul’da pasaportunu satarken yakalanan David Jack Kojak’ın diplomat olmadığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da pasaportunu satarken yakalanıp tutuklanan şahsın diplomat olmadığını iddia etti.

İstanbul Havalimanı 11 Kasım’da ilginç bir olaya sahne olmuş, ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda diplomat olarak çalışan David Jack Kojak, kendi pasaportunu 10 bin dolar karşılığında Suriye uyruklu R.S’ye satarken yakalanmıştı.

23 Eylül 1988 Suriye ndoğumlu olan diplomatın npasaportu 18 Mayıs 2021 ntarihinde aldığı 2026’ya kadar geçerli nolduğu görülüyor.
23 Eylül 1988 Suriye ndoğumlu olan diplomatın npasaportu 18 Mayıs 2021 ntarihinde aldığı 2026’ya kadar geçerli nolduğu görülüyor.

Kendi pasaportu ile Almanya’ya, satın aldığı pasaportla ABD’ye gitmeyi planlayan R.S. serbest bırakılmış ABD’li diplomat ise tutuklanmıştı.

İŞTE O PASAPORTLAR

ABD’den konu ile ilgili açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, tutuklanan şahsın diplomat olmadığını iddia etti.

D Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, tutuklanan şahsın diplomat olmadığını iddia etti
D Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, tutuklanan şahsın diplomat olmadığını iddia etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Washington’un iddasını anında yalanladı. David Jack Kojak adına düzenlenmiş pasaportun görüntüleri paylaşıldı. Pasaportlar, ABD’nin David Jack Kojak adına hem hususi, hem de diplomatik pasaport tanzim ettiğini açıkça ortaya koydu.

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