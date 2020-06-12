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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

ABD FETÖ’yü rapordan çıkardı: Geçen yıl üç kez elebaşının adına yer vermişlerdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl hazırladığı “Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu”nu yayımladı. Türkiye’nin girişimleri sonucunda bu yıl raporda “FETÖ” konulu incelemeye yer verilmedi. Geçen yıl aynı raporun üç yerinde FETÖ elebaşının adı geçirilmişti.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün TSK’ya sızabilmek için gerçekleştirdiği sınav usulsüzlükleri gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla tek tek deşifre ediliyor. Bu kapsamda 2011-2012 yıllarında Deniz Harp Okulu’na öğrenci alım işlemlerinde aday tanıma komisyonunda görevli istihbarat subayı Y. K.’nın ifadesine başvuruldu.

KODLARA GÖRE ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren istihbarat subayı Y.K., itirafçı olarak mülakat komisyonunda yapılan usulsüzlükleri tek tek deşifre etti. Y.K., şunları anlattı: “Adaylara verilen numaralar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilgili birim veya komutanlığınca belirlenirdi. Bu numaraların neye göre nasıl verildiğini bilmiyorum. Ancak özel bir yazılımla FETÖ mensuplarına ayrı bir numaralandırma yapıldığını düşünmekteyim. Söz konusu bu numaralandırma kullanılarak ön sağlık - fiziki yeterlilik, mülakat ve son eleme yeri olan Askeri Hastanede’ki detaylı muayenede bu kodlara göre personel alımı yapıldığını düşünmekteyim.”

ELENECEKLER MASADA

“Dosyaya bakan kişinin önüne sadece elenmesini istedikleri adayların aday numaralarını koyuyorlardı. Aynı zamanda sözleşmeli er mülakatlarında da görevlendiriliyordum. Mülakatlarda es kaza cemaate yakın olmayıp giren adaylarla ilgili, disiplin puanlarını kırarak bu adayları okulu bırakmaya, ailelerini çağırarak ‘çocuklarınızı gönül rızası ile alın yoksa biz atarsak çocuklarınız hiçbir kamu kurumunda çalışamaz’ diyerek tehdit ediyorlardı.”

İŞTE KODLAMA YÖNTEMİ

  • Y.K, örgütün kendi örgüt üyelerine verdikleri avantajlı şifreleme yönteminde de örgütsel hiyerarşiyi gözettiklerine vurgu yaptı. Y.K, “Alınacak şahısların aday numaralarının örnek olarak 2’nci ve 5’inci numaralarının toplamı 10-11-12 olan adaylar bizim adaylarımızdı. Toplamı 13 olanlar askeri personelin birinci derece yakınları, yine toplamı 14 olanlarda ortada olanlar ancak cemaate ne yakın ne de uzak olanlardı. Çok zor durumdan kalınırsa toplamı 10-11-12 olan adaylar kontenjana yetişmezse toplamı 13-14 olanlar da alınabiliyordu” dedi.

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