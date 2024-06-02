|
Gündem

ABD PKK'yı böyle gizleyecek: Maske takın Türkiye tanımasın

ABD’nin terör örgütü PKK’yla YPG/PYD’yi ayrı gösterme çabası trajikomik hâl almaya başladı. ABD’li komutanlar, Türkiye’ye karşı zor durumda kalmamak için YPG elebaşlarına, “Ortak tatbikatlarımızda Suriyeli olmayan örgüt mensupları yüzlerini maskeyle kapatsın” dedi. Gerekçe, PKK’nın dağ kadrosunda yer alan tüm teröristlerin arşivinin Türkiye’nin elinde olması.

Şahin Şen
04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 03:13 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bitme noktasına gelen PKK terör örgütü, son çırpınışlarını veriyor. ABD’nin terör örgütü PKK’yla YPG/PYD’yi ayrı gösterme çabası trajikomik hal almaya başladı. Suriye’nin kuzeyinde batılı ortaklarıyla kontrol ettiği bölgede 2 hafta önce PKK elebaşlarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK’nın kadro teröristlerine ait arşivin Türkiye’nin elinde bulunması ve bu teröristlere SİHA’larla nokta operasyonlar yapılması üzerine ABD, terör örgütünden yeni bir talepte bulundu. Bilindiği üzere terör örgütüne yıllardır TIR’lar dolusu silah ve mühimmat gönderen ABD, bölgede askeri eğitim verdiği teröristlerle sürekli ortak tatbikatlar yapıyor. ABD, Türkiye’ye karşı zor durumda kalmamak için, Suriyeli olmayan kadro teröristlerin yüzlerinin bu tatbikatlarda maske ile kapatılmasını istedi. Toplantıda ABD’nin bu talebi görüşüldü.

3 YIL YETECEK STOK

Söz konusu toplantıya PKK elebaşlarından Murat Karayılan bir video gönderdi. İzletilen videoda Karayılan, SİHA operasyonları nedeniyle örgütün mağaralara hapsolduğunu anlattı. PKK elebaşı, mağaraların genişletilip tünellerle birbirine bağlandığını, içine de 3 yıl yetecek yaşam malzemesi, silah ve mühimmat depolandığını söyledi.

KAMPLARI TAŞIYIN

Toplantıda, dünyanın konuştuğu Türk SİHA’larına karşı yeni önlemler alınması da kararlaştırıldı. İzletilen videoda PKK elebaşının talimatları yer aldı. İHA’lar sayesinde Kuzey Irak’ta deşifre edilen mağara, barınma alanı ve kampların farklı yerlere taşınması, Suriye’de örgüt kontrolündeki bölgelere yeni tüneller kazılması talimatı verildi.

ŞEHİR YAPILANMASI HAREKETE GEÇİRİLDİ

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştireceği olası harekata karşı PKK’nın Suriye ve Türkiye içinde kargaşa çıkarmak için neler yapacağı da toplantıda görüşülen diğer konular arasında yer aldı. Videoda, Suriye ve Türkiye’de PKK’ya müzahir ve sempatizan kitlenin yeniden örgütlenmesi için çalışma başlatıldığını anlatan Karayılan, Türkiye’de faaliyet gösteren PKK şehir yapılanması YPS’nin yeniden örgütleneceğini söyledi. Ayrıca PKK’nın kış üslenmesinden vazgeçtiği, kış aylarında TSK üs bölgeleri ve güvenlik güçlerine saldırı planı yapıldığı belirlendi.

SİHA korkusu kongre erteletti

Haseke’de gerçekleştirilmesi planlanan sözde Suriye Devrimci Gençlik Hareketi'nin sözde 4’üncü kongresi, SİHA korkusu nedeniyle ertelendi. Kongrenin sözde tertip komitesi, 2 gün sürmesi planlanan etkinliğin operasyonlar nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Yeni kongre tarihi belirlenmedi.

6 terörist etkisiz

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu şu mesajla duyurdu: “Terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.”



#PKK
#ABD
#Terör
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde? Boy abdesti alınışı adım adım tarifi