ABD PKK'yı böyle gizleyecek: Maske takın Türkiye tanımasın

Bitme noktasına gelen PKK terör örgütü, son çırpınışlarını veriyor. ABD’nin terör örgütü PKK’yla YPG/PYD’yi ayrı gösterme çabası trajikomik hal almaya başladı. Suriye’nin kuzeyinde batılı ortaklarıyla kontrol ettiği bölgede 2 hafta önce PKK elebaşlarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK’nın kadro teröristlerine ait arşivin Türkiye’nin elinde bulunması ve bu teröristlere SİHA’larla nokta operasyonlar yapılması üzerine ABD, terör örgütünden yeni bir talepte bulundu. Bilindiği üzere terör örgütüne yıllardır TIR’lar dolusu silah ve mühimmat gönderen ABD, bölgede askeri eğitim verdiği teröristlerle sürekli ortak tatbikatlar yapıyor. ABD, Türkiye’ye karşı zor durumda kalmamak için, Suriyeli olmayan kadro teröristlerin yüzlerinin bu tatbikatlarda maske ile kapatılmasını istedi. Toplantıda ABD’nin bu talebi görüşüldü.
3 YIL YETECEK STOK
Söz konusu toplantıya PKK elebaşlarından Murat Karayılan bir video gönderdi. İzletilen videoda Karayılan, SİHA operasyonları nedeniyle örgütün mağaralara hapsolduğunu anlattı. PKK elebaşı, mağaraların genişletilip tünellerle birbirine bağlandığını, içine de 3 yıl yetecek yaşam malzemesi, silah ve mühimmat depolandığını söyledi.
KAMPLARI TAŞIYIN
Toplantıda, dünyanın konuştuğu Türk SİHA’larına karşı yeni önlemler alınması da kararlaştırıldı. İzletilen videoda PKK elebaşının talimatları yer aldı. İHA’lar sayesinde Kuzey Irak’ta deşifre edilen mağara, barınma alanı ve kampların farklı yerlere taşınması, Suriye’de örgüt kontrolündeki bölgelere yeni tüneller kazılması talimatı verildi.
ŞEHİR YAPILANMASI HAREKETE GEÇİRİLDİ
Türkiye’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştireceği olası harekata karşı PKK’nın Suriye ve Türkiye içinde kargaşa çıkarmak için neler yapacağı da toplantıda görüşülen diğer konular arasında yer aldı. Videoda, Suriye ve Türkiye’de PKK’ya müzahir ve sempatizan kitlenin yeniden örgütlenmesi için çalışma başlatıldığını anlatan Karayılan, Türkiye’de faaliyet gösteren PKK şehir yapılanması YPS’nin yeniden örgütleneceğini söyledi. Ayrıca PKK’nın kış üslenmesinden vazgeçtiği, kış aylarında TSK üs bölgeleri ve güvenlik güçlerine saldırı planı yapıldığı belirlendi.
SİHA korkusu kongre erteletti
Haseke’de gerçekleştirilmesi planlanan sözde Suriye Devrimci Gençlik Hareketi'nin sözde 4’üncü kongresi, SİHA korkusu nedeniyle ertelendi. Kongrenin sözde tertip komitesi, 2 gün sürmesi planlanan etkinliğin operasyonlar nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Yeni kongre tarihi belirlenmedi.
6 terörist etkisiz
Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu şu mesajla duyurdu: “Terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.”