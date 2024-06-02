ABD PKK'yı böyle gizleyecek: Maske takın Türkiye tanımasın

Bitme noktasına gelen PKK terör örgütü, son çırpınışlarını veriyor. ABD’nin terör örgütü PKK’yla YPG/PYD’yi ayrı gösterme çabası trajikomik hal almaya başladı. Suriye’nin kuzeyinde batılı ortaklarıyla kontrol ettiği bölgede 2 hafta önce PKK elebaşlarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK’nın kadro teröristlerine ait arşivin Türkiye’nin elinde bulunması ve bu teröristlere SİHA’larla nokta operasyonlar yapılması üzerine ABD, terör örgütünden yeni bir talepte bulundu. Bilindiği üzere terör örgütüne yıllardır TIR’lar dolusu silah ve mühimmat gönderen ABD, bölgede askeri eğitim verdiği teröristlerle sürekli ortak tatbikatlar yapıyor. ABD, Türkiye’ye karşı zor durumda kalmamak için, Suriyeli olmayan kadro teröristlerin yüzlerinin bu tatbikatlarda maske ile kapatılmasını istedi. Toplantıda ABD’nin bu talebi görüşüldü.