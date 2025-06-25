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ABD Türkiye’ye bilgi verdi

ABD Türkiye’ye bilgi verdi

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

İran-İsrail Savaşı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) masaya yatırıldı. Erdoğan, İsrail’in saldırmasıyla başlayan ve ABD’nin de nükleer tesisleri bombalamasıyla dahil olduğu savaş konusunda “Suçlusu İran değil” mesajı verdi.


BAKAN FİDAN’I ARADI

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir sunum yaptı. ABD’nin İran’a saldırısı öncesinde Fidan’ı ABD’li mevkidaşının telefonla arayarak haber verdiği, saldırının ise 30-40 dakika sonra başladığı belirtildi. ABD’lilerin Türkiye üzerinden böylece İran’ı uyardığı da vurgulandı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimalinin de masaya yatırıldığı toplantıda Fidan, “İran Hürmüz’ü kapatsa da hava hakimiyeti olmadığı için Hürmüz’ü kapatan güçler bombalanır, etkisiz hale getirilir. En fazla 3-5 günlük bir kapanma hali mümkün olur. İran cepheyi fazlalaştırarak kendisine de zarar verir. Hürmüz’ün kapatılması herkes için tehlikeli” dedi.


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