ABD Türkiye’ye bilgi verdi

Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir sunum yaptı. ABD’nin İran’a saldırısı öncesinde Fidan’ı ABD’li mevkidaşının telefonla arayarak haber verdiği, saldırının ise 30-40 dakika sonra başladığı belirtildi. ABD’lilerin Türkiye üzerinden böylece İran’ı uyardığı da vurgulandı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimalinin de masaya yatırıldığı toplantıda Fidan, “İran Hürmüz’ü kapatsa da hava hakimiyeti olmadığı için Hürmüz’ü kapatan güçler bombalanır, etkisiz hale getirilir. En fazla 3-5 günlük bir kapanma hali mümkün olur. İran cepheyi fazlalaştırarak kendisine de zarar verir. Hürmüz’ün kapatılması herkes için tehlikeli” dedi.