ABD ve İsrail yine müzakere sürerken İran’a saldırdı: 9 ülke ateş altında

Saldırılarda İran’ın hava savunma sistemleri, füze üretim ve depolama tesisleri, DMO’ya ait askeri üsler ve komuta merkezlerinin vurulduğu bildirildi. Operasyonlarda Tahran’da başta Hamaney ve Pezeşkiyan olmak üzere üst düzey devlet yetkilileri, eski yetkililer ile askeri ve siyasi liderlerin konutlarının bulunduğu Pastor semti de İsrail/ABD uçaklarının hedefi oldu. Saldırılarda Hamaney’in konutu yerle bir olurken Reuters’a konuşan İranlı yetkililer, Hamaney’in Tahran’da değil güvenli bir yerde olduğunu ayrıca Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın da durumunun iyi olduğunu söyledi. ABD'de Pentagon ve İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda İran dini lideri Hamaney'in öldürüldüğüne dair çok sayıda veri olduğu iddia edildi. Axios'a konuşan İsrailli yetkililer İran'da sadece geçmiş ve şimdiki yönetim kademesinde bulunan isimleri değil gelecekte de iş başına gelebilecek kişilerin de hedefte olduğunu belirtti. Kaynaklar İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etse de İranlı kaynaklar Pakbur'un hayatta olduğu açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz ama bu çok büyük bir sorun değil" dedi. Arakçi, İran'ın kendini meşru şekilde savunduğunu söyledi. “Bizim kendimizi savunmamız için kimseye ihtiyacımız yok, kendimizi savunabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.