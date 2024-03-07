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ABD'de Sullivan'la görüşen Bakan Fidan'dan PKK uyarısı: İlişkinizi kesmeniz gerekiyor

ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Bakan Fidan'ın görüşmede Sullivan'a Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söylediği bildirildi. İkilinin görüşmesinde ayrıca ABD'nin terör örgütü PKK'ya olan desteğinin ele alındığı ve 'ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK’nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiği'nin aktarıldığı da belirtildi.

Semih Bozkuş
20:44 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:30 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Fidan - Jake Sullivan
Hakan Fidan - Jake Sullivan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'deki temasları sürüyor.

Gazze için diplomasi trafiği yürüten Bakan Fidan, Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede Bakan Fidan'ın Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söylediği bildirildi.

"PKK'nın uzantılarıyla ilişkinizi kesin"

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha fazla uzamaması ve savaşın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde" çözülmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan ikilinin görüşmesinde ABD'nin terör örgütü PKK'ya olan desteği de ele alındı.

Türk tarafının Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığının vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

Irak'ta 'yuvalanmış terör örgütleriyle' mücadele

Görüşmede, ayrıca Irak'ta siyasi istikrara verilen önem aktarılırken, buradaki "yuvalanmış terör örgütleriyle" mücadele konusu ele alındı.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin desteklendiğinin de aktarıldığı görüşmede, burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.


#Gazze
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
#Jake Sullivan
#Görüşme
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