ABD’den Maduro’nun 7 yakını ile ilgili dikkat çeken karar

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşiyle bağlantılı 7 kişiye yaptırım uygulandığını duyurdu.
ABD-Venezuela gerilimi
Maduro, suçla bağlantıları olduğu iddialarını şiddetle reddederken, ABD’nin Venezuela’nın geniş petrol rezervlerini ele geçirmek için kendisini devirmeye çalıştığını savunuyor. Son aylarda Trump yönetimi, Karayipler’e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela’ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela’ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.