Gündem ABDnin amiral gemisi Karadenizden ayrıldı
İSTANBUL

ABD'nin amiral gemisi Karadeniz'den ayrıldı

ABD Donanmasının 6. Filosunun amiral gemisi 12 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken geminin geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

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Haber Merkezi DHA
ABDnin amiral gemisi Karadenizden ayrıldı
ABD'nin amiral gemisi Boğaz'dan geçti.

ABD Donanması'nın Karadeniz'de bulunan 3 gemisinden birisi olan ikmal gemisi dün Karadeniz'den ayrılmıştı. Bugün 6. Filonun Amiral gemisi LCC 20 Borda numaralı 'USS Mount Whitney' saat 08.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 189 metre uzunluğundaki savaş gemisinin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti.

DHA

DHA

DHA

Bazı askerler ağır silahlarla nöbet tuttu

Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Amiral gemisinin güvertesinde bazı askerler boğazı seyrederken bazıları da Boğaz'ın fotoğrafını çekti.

12 gün sonra Karadeniz'den ayrılan savaş gemisi yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizine açıldı.

Resmi Twitter hesabından açıklama

ABD Donanması sabah saatlerinde resmi twitter hesabından geminin Karadeniz'de NATO müttefiki ve ortaklarıyla operasyon ve tatbikatlarını tamamladığı ve Akdeniz'e doğru yol aldığı bildirildi.

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