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Eski bakan Abdülatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener dehşet saçtı: Anneannesini öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

23:12 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Eski bakan Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Eski bakan Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.


CHP'li Şener: Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleştiremez

NTV canlı yayınında konuşan eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Şener, ''Kılıçdaroğlu seçilirse meclis çoğunluğundan dolayı sözlerini gerçekleştiremez'' dedi. Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde parlamenter sistemi getireceğini söylemişti. Bu sözüne karşılık cevap veren Şener, ''Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal, bunu gerçekleştiremezler'' dedi ve Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasıyla kaosun da geleceğini söyledi. Şener, ''Bütçe çıkaramazlar. Bütçe çıkaramadıkları için Ak Parti iktidarının yaptıkları bütçenin arttırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz hatta bürokrat atamaları yapamazlar. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?'' ifadelerini kullandı


#Abdüllatif Şener
#Bedirhan Şener
#Cinayet
43 dakika önce
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