Gündem Aç bırakılan köpekler birbirini yedi
ANTALYA

Aç bırakılan köpekler birbirini yedi

Aç bırakılan köpekler birbirini yedi

Antalya’da Demre’de sokaklardan toplanan köpekler barınakta aç bırakılınca birbirlerini parçaladı. Hayvan severler insanın için acıtan görüntülerden İYİ Partili belediyeyi sorumlu tuttu. Hayvanların Sesi Derneği Başkan Yardımcısı Ayşegül Telli, “Belediyeyi aradık ancak ulaşamadık. Belediye bakamayacağı hayvanları toplamasın. Hayvanlar birbirlerini parçalıyor ancak bir tek kişi bile müdahale etmiyor” diyerek tepki gösterdi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Antalya Demre’den iç yakan görüntüler geldi. İYİ Parti yönetimindeki Demre Belediyesi, sokaklardan topladığı köpekleri barınaklara tıktı. Aç bırakılan hayvanlar birbirini parçalamaya başladı.
Antalya Demre’den iç yakan görüntüler geldi. İYİ Parti yönetimindeki Demre Belediyesi, sokaklardan topladığı köpekleri barınaklara tıktı. Aç bırakılan hayvanlar birbirini parçalamaya başladı.

Demre Hayvan bakımevinde köpeklerin açlıktan birbirini parçaladığı ve kimsenin de duruma müdahale etmediği görüntüler şok etkisi yaptı. Hayvanseverler İYİ Partili belediyenin köpekleri toplayıp barınağa kapattığını, ancak bakımlarının yapılmadığını söyledi. Barınakların bakımsızlıktan döküldüğünü ifade eden hayvanseverler, köpeklere veterinerlik hizmeti verilmediğini de öne sürdü. Tel örgülerle çevrili barınakta aç bırakılan hayvanların birbirini yediği dile getirildi. Konuyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde aç kalan hayvanların birbirlerini parçaladığı anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

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Hayvanlar artık ‘mal’ değil ‘can’

BÖYLE YAPILMAZ

  • Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hayvanların Sesi Derneği Başkan Yardımcısı Ayşegül Telli, “Bu görüntüleri çeken kişi bize ulaştı. Aynı gün sosyal medyada paylaştık. Demre Belediyesi’ni aradık, ancak hiçbir şekilde ulaşamadık, karşılık alamadık. Biz belediyelerin bu şekilde hayvan toplamasından, sağlıklı hayvanları ve yavruları kapalı kapılar arkasına tıkmalarından rahatsızız. Barınaklardaki köpeklerin, savaşamadıkları, mücadele edemedikleri bulaşıcı hastalıkları da var. Belediyeler bakamayacakları hayvanları toplamasınlar. Demre Belediyesi’ne ait barınakta hayvanlar birbirlerini parçalıyor, ancak bir tek kişi bile müdahale etmiyor” dedi.

Ayşegül Telli

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İlk değil

Ayşegül Telli, “Hayvanları kapatmasınlar, sokakta doğal hayatlarını yaşasınlar. Halk da zaten bunu istiyor. Ayrıca, Antalya Demre ile ilgili bu söylentiler daha önce de vardı. Bir hayvanseverin barınağın yanından geçtiği sırada birbirini parçalayan köpekleri görmesi ve görüntüye alması da bunun doğru olduğunu kanıtladı. Biz Hayvanların Sesi Derneği olarak konuyla ilgili tüm makamlara başvurularımızı yaptık, şikayetlerimizi dile getirdik. Bunun takipçisi olacağız. Sokak hayvanları için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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