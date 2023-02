Acı, panik ve endişe: Kentte hasar almış birçok bina Hatay'daki depremlerde yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Çadırkentte vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk günden beri tüm imkanların seferber edildiği bölgelerle ilgili 'devlet yok' diyen muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, "Gören gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş. Bir tanesi 'Kızılay çadırları nerede?' diyor. Be ahlaksız, be alçak, be namussuz. Kızılay her gün 2.5 milyon kişiye yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" dedi. Ayrıca depremden etkilenen köylerde yaşayan vatandaşlara da bir müjde veren Erdoğan, "Köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bir yıl içinde 70 bin köy evi teslim edilecek" ifadelerini kullandı.