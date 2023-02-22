Acı, panik ve endişe: Kentte hasar almış birçok bina Hatay'daki depremlerde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremle yıkılan Hatay, yavaş yavaş normalleşmeye başlarken önceki gece bir kez daha kabusu yaşadı. Merkez üssü Defne ilçesi olan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Saat 20.04'te gerçekleşen depremin ardından tüm Hataylılar sokaklara döküldü. Arabalarına binerek şehri terk etmeye çalışan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Çadır kentlere akın eden vatandaşlar, geceyi toplanma alanlarında, ateş başında geçirdi.

BİNALAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Deprem, orta hasar ve ağır hasarlı binaları vurdu. Çok sayıda ağır hasarlı ve orta hasarlı bina çöktü. Şehirde tüm elektrikler kesildi, yollarda derin çatlaklar oluştu, daha önce hasar alan bazı köprüler kullanılamaz hale geldi. Çöküntü ihbarlarının hemen ardından AFAD, TSK, Jandarma, İtfaiye ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölge bölge taramaya başladı. Yıkılan binalarda insan olup olmadığı ses, teknik ekipman ve hassas burunlu köpekler tarafından tek tek kontrol edildi.

44 ASILSIZ İHBAR ALINDI

Çalışmalarda uyarılara rağmen evlerine girerek eşyalarını tahliye etmeye çalışan 6 kişinin naaşı, enkaz altından çıkarıldı. Yine 18’i ağır 294 kişi de binalardan kopan parçalarla yaralandı. Depremin ardından AFAD’a yine asılsız ihbar yağdı. Çağrı Merkezleri'ne gelen 54’dan 44’ü asılsız çıktı. İlk iki depremde az hasarlı olan bazı binalar da bu depremde ağır hasarlı hale geldi. Bu binalar da tahliye edildi. Antakya’daki Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, İskenderun’daki Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı, hastalar başka hastanelere nakledildi.

DEFNE’DE PANİK HAVASI

İlk iki depremde az hasarlı olan bazı binalar da bu depremde ağır hasarlı hale geldi. Bu binalar da tahliye edildi. Antakya’daki Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi, İskenderun’daki Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı, hastalar başka hastanelere nakledildi. Koordinasyon merkezi boşaltıldı. Depremin merkez üssü Defne’de de tam bir panik havası vardı. Vatandaşlar bu depremi ilk 2 depremden daha şiddetli hissettiklerini belirtti.

YER AYAĞIMDAN KAYDI

Depreme aracında yakalanan Muhammed Hoşafçı yaşadıkları korkuyu şöyle anlattı: "İlk başta ben birisi arabayı sallıyor zannettim. Aracın içinde tutunmak zorunda kaldım, çok şiddetli biçimde deprem beni sağa sola vurdu. Polisin biri, 'Yer ayağımdan kaydı' diyerek kendi kendine sakinleşmeye çalışıyordu. Bir anda ortalık toz duman oldu, elektrikler kesildiği için her yer zifiri karanlığa gömüldü. O panik halini atlattıktan sonra herkes görevinin başına döndü. Arabadan çıktığım anlarda depremin sonlarına doğru 3 tane benim etrafımda bina yıkıldı” ifadelerini kullandı.

BANA GÖRE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Depreme 75’inci Yıl Bulvarı’nda iki baldızının enkazdan çıkarılmasını beklerken yakalanan İdris Gündüz ise, “Askerler, AFAD çalışma yapıyordu, sonra herkes bir anda kaçışmaya başladı. O an bina yıkıldı. Asfalt ayağımızın altından çekildi. 15 gündür alışmaya çalışıyorduk, bu depremden sonra tamamen göçtük, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi geliyor bana” dedi. Çocuklarını, eşini Bursa’ya gönderen Gündüz, “3 gün önce Baldızım, eşi ve 4 çocuğunu defnettim, iki baldızım kalmıştı. Onları bekliyorduk, onları defnedip ailemin yanına gidecektim. Dengemiz psikolojimiz bozuldu. Ben de ailemin yanına gideceğim Hatay’a geri dönmeyi de düşünemiyorum” diye konuştu.

GEÇEN DEPREMDEN DAHA KÖTÜYDÜ

15 yaşındaki Mehmet Eren Arpacı da, depremi Maraş depreminden daha çok hissettikleri söyledi. Arpacı, “Çadırdan korkudan çıkamadım sürüne sürüne çıktım. Evimiz az hasarlıydı büyük ihtimalle şimdi daha çok hasar almıştır. Ailemden çok şükür kimseyi kaybetmedim ama akrabalarımızdan kaybettiğiniz çok kişi var. Evimizi bir yıl içinde yapacaklarını söylediler inşallah en yakın zamanda evimizde yapılır” İfadelerini kullandı

HER ŞEYİ BAŞA SARDI

Mehmet Haydargil (42) ise aslen Gaziantepli olduğunu, kaybettiği yakınlarını memlekete defnettik sonra Hatay’a döndüğünü söyledi. Haydargil, “Bir yerden tutunmak gerekiyor ama dün akşamki deprem her şeyi başa sardı. Çok zordu” dedi.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel

Burada devlet yok demek kötü

Depremin merkez üssü olan Defne'nin Belediye Başkanı İbrahim Güzel yaşanan paniği Yeni Şafak'a anlattı. 5 gündür konteynerde yaşadığını belirten Güzel, "Kıyafet değiştirmek için girdiğim müstakil evimde depreme yakalandım. Hemen masanın altına saklanarak kendimi korumaya çalıştım. O kadar şiddetliydi ki sağa sola savruldum. Kahramanmaraş’taki depremi bu kadar yoğun hissetmemiştik. Bu sefer gerçekten çok endişe ettik" dedi.

5 PERSONELİMİZİ KAYBETTİK

Daha önce evinde çatlak bile olmadığını anlatan Güzel, "Şimdi ise evde eşyalar birbirine girdi. Alçıpanların yere düştüğünü gördüm. 5 gündür belediyenin Makine İkmal Bölümü'ndeki bir konteynerde kalıyorum, ailem 1 hafta arabada kalmıştı geçen gün Manavgat'a gönderdim. Evde yatamadım. Maraş Depremi’nde 5 personelimiz, ve Başkan Yardımcım Girne Mansuroğlu’yu kaybettim. Kötü durumdayız, bittik, diyecek de bir lafım yok. Çadır ihtiyacımız var. 166 bin 500 nüfuslu bir ilçe burası vatandaşlarımız çadır kentte yaşama taraftarı değil. Evini, tarlasını bırakmak istemiyor, evinin yanında çadır kurmak istiyor. Elektrik kesik olduğu için kısıtlı bilgi alıyoruz" şeklinde konuştu. Başkan Güzel, ben, ekibim de depremzede, yetkililerden destek bekliyoruz" diye açıkladı. Defne'de eski binaların yıkıldığını söyleyen Başkan Güzel, "Yeni binalarda ise çatlaklar var. Kolonlar zarar germese bile, bina duvarları patladı" dedi. Güzel sözlerini söyle sürdürdü: "Silivri Belediyesi aşevi kuralım dedi, Gebze Belediyesi çöplerimizi topladı, Kocaeli Belediyesi her türlü desteği sağladı. Kadıköy, İBB destek verdi hepsine çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş depreminin ilk anından itibaren güvenlik güçleri bölgeye gelerek bize her türlü imkân sağladı. 'Devlet yok' demek kötü bir ifade. Bazı aksaklıklar yaşadık doğru ama güvenlik güçlerimiz ilk andan bu yana yanımızda durdu, inkâr edemeyiz" dedi.

95 hasta sevk edildi

Hatay merkezli 6,4'lük depremin ardından İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da tedavi gören 95 kişinin Adana ve Dörtyol'a sevk edildiğini bildirdi.

Yıkım drone ile görüntülendi

Enkaza dönüşen şehir havadan drone ile görüntülendi. 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay’da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelmişti. Önceki akşam Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok hasarlı binada yıkılma meydana geldi. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün gece meydana gelen depremlerin ardından şehir hayalet şehre döndü. Terk edilmiş sokaklar, yıkılmış binalar havadan görüntülendi. Binaların enkazları yollara dökülürken, şehrin aldığı hasar drone kamerasıyla kaydedildi.

Bayraktar’la denetleme

Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi. Bölgedeki yerleşim alanlarının üzerinde uçan Bayraktar TB2 İHA gece görüş kamerasına yansıyan görüntüleri canlı olarak Ankara'da bulunan AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ne aktardı. Merkezde görüntüleri izleyen birimler bölgedeki ekipleri yönlendirerek arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.

Bina çöktü yangın merdiveni ayakta kaldı

Hatay’da 6 Şubat’ta yaşanan ilk depremde hasar gören Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 7 katlı misafirhanesi de tamamen yıkıldı. Misafirhane binası yıkılırken, yangın merdiveninin ayakta kalması ilginç görüntüler oluşturdu. Ayakta kalan yangın merdiveni, dron ile görüntülendi.

Tarihi Hatay Valilik Binası yıkıldı

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliği’nin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

İtalyan doktorlar nöbette

Depremle birlikte korkunun adresine dönüşen Defne ilçesinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulanslar sürekli yaralı taşırken, bölgede bulunan İtalyan doktorlar da sabaha kadar nöbet tuttu. Kahramanmaraş’taki depremin ardından Defne’de faaliyete başlayan sahra hastanesi, son depremde de büyük bir yükü sırtladı. Yaralananlar ilk olarak burada kontrol edilerek, diğer hastanelere yönlendirildi. Bazı kamu hastanelerine gelen hastalar da yine ambulanslarla Sahra Hastanesi’ne buradan nakledildi. Şu ana kadar 2’si sezaryan olmak üzere 9 bebeğin dünyaya geldiği hastaneye deprem sonrası bir kadın hasta getirildi.

54 binanın enkazı kaldırılıyor

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan 54’ünde enkaz kaldırma çalışmasına başlanacağını duyurdu. Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonucu merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binaların enkazlarının bugün itibarıyla kaldırılmaya başlanacağı belirtildi. Bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bildirilen açıklamada, yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerdeki enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesinin Valiliğin web sitesinde paylaşılacağı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu 54 binanın adreslerine de yer verildi. Antakya ilçesinde daha önce 80 binanın enkaz kaldırma çalışmasına başlanmıştı.



