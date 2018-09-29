Gündem Açığa çıktı İki bilgin deşifre oldu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Açığa çıktı: İki 'bilgin' deşifre oldu

Sızdırdığı mahrem abilerle TSK'daki kriptoları yöneten FETÖ'nün TSK mensuplarının kişisel bilgilerini ve önemli verileri her bölgeye atadığı ‘Bilgin’ adı verilen kişiler aracılığıyla ele geçirdiği tespit edildi. Mahrem yapıdaki itirafçı, iki ‘bilgin’i deşifre etti.

Haber Merkezi Diğer
FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı 'bilgin' deşifre oldu
FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı 'bilgin' deşifre oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ yapılanmasına yönelik Konya'da yürütülen soruşturmada örgütün gizli askeri veriler ile kişisel bilgileri nasıl topladığı ortaya çıktı. 2001'den itibaren Samsun, Erzurum, Ankara, Şırnak ve Gaziantep'te TSK'daki mahrem yapılanmada müdür yardımcısı pozisyonunda görev yapan 'Namık' kod adlı coğrafya öğretmeni Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

80 KİŞİNİN ADINI VERDİ

Askeri yapılanmadaki aralarında muvazzaf olan 80 kişiyi deşifre eden itirafçı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gaziantep Üniversitesi'nden atılan Prof. Dr. M.S.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi ile birlikte gaybubet evinde saklandıklarını söyledi. Şırnak ve Gaziantep'teki devlet okullarında öğretmenlik yaparken TSK'ya sızdırılan askerlerle ilgilenen örgüt yöneticisi, mahrem yapılanmada müdürlere bağlı çalışan 'bilgin' adı verilen kişilerin görevlerini anlattı.

VERİLERİ KAYDEDİYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'Bilgin' olarak çalışan iki önemli ismi de açığa çıkaran zanlı, orduya sızdırılan askerlerle görüşen mahrem abilerin elde ettikleri bütün verileri 'bilgin'lere aktardıklarını söyledi. Kendisinin de askerlerle yaptığı görüşmeler sonrasında öğrendiklerini küçük notlar haline getirip 'bilgin' olarak görev yapan kişiye ulaştırdığını anlatan itirafçı, "Bilgin verileri bilgisayarına kaydederdi. Aldığım bilgileri çok nadir olarak flash belleğe atıp verdim. Bilgin mahrem yapılanma içerisinde tedbir hakkında eğitim de verirdi. Yapı içindeki üyelerin dijital güvenlik tedbirini sağlardı" dedi.

İKİ BİLGİN DEŞİFRE OLDU

Askerlerin kişisel bilgilerinin yanı sıra sınır güvenliği başta olmak üzere birçok gizli bilginin de bu kişiler tarafından toplandığını itiraf eden zanlı, "5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal'ın emir astsubayı benim ilgilendiğim askerlerdendi. Emir astsubayı ile Soysal'ın neler yaptığını, tugaydaki işleyişleri, tugayda herhangi bir sıkıntının olup olmadığını öğrenirdim. Ayrıca sınırdaki son durumu da öğrenerek bilgileri "Bilgin" sıfatıyla çalışan Murat kod isimli örgüt yöneticisine aktarırdım. Ayrıca birliklerde görev yapan kişiler hakkında görüşler, alkol alıp almadıkları, işini hakkıyla yapıp yapmadığı şeklindeki bilgileri de bu kişiye verirdim" dedi.

REKLAM

'Almanya suçluların iadesi antlaşmasına uymuyor'
DÜNYA
'Almanya suçluların iadesi antlaşmasına uymuyor'

Etiyopya'daki FETÖ'cüler hakkında suç duyurusu
DÜNYA
Etiyopya'daki FETÖ'cüler hakkında suç duyurusu

FETÖ'nün kritik ismi Çanakkale'de yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'nün kritik ismi Çanakkale'de yakalandı

Die Welt FETÖ adına provokasyona hazırlanıyor
DÜNYA
Die Welt FETÖ adına provokasyona hazırlanıyor

Yaraları sarıyorlar

Yaraları sarıyorlar

​Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da kayıplar artıyor.
Almanya'yı geride bıraktık

Almanya'yı geride bıraktık

​Liste açıklandı: 2017 yılında rakam 38 milyona ulaştı.
İki yılda inanılmaz değişim

İki yılda inanılmaz değişim

Konutların yüzde 65'i ​operasyonlarda hasar görmüştü.
Yolda görenler şaşırdı

Yolda görenler şaşırdı

​Pistten çıkmıştı, Millet Kıraathanesi olacak.
Atacağımızçok adım var

Atacağımızçok adım var

​ Erdoğan, Berlin ziyaretiyle yeni bir dönemi başlattı.
3 yıl sonratelefonundan çıktı

3 yıl sonratelefonundan çıktı

​Brunson'ın telefonundaki isimden skandal ifadeler.
Robotlar sahnede

Robotlar sahnede

​Moda sektörü teknolojiye hızlı ayak uydurdu, mankenler endişeli.
2 'bilgin'deşifre oldu

2 'bilgin'deşifre oldu

FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı mahremleri açığa çıktı.

Kırmızı alarm:Zorba geliyor

Kırmızı alarm:Zorba geliyor

​Yarın Ege ve Marmara'yı etkisi altına alacak.

Adaylara 5 kriter

Adaylara 5 kriter

Tespit edildiği anda adaylıktan elenecek.
Çocukkatilleri: 7 şehit

Çocukkatilleri: 7 şehit

​İsrail, sivillere gerçek mermilerle ateş açtı.
Suriye'de'Çekiç Güç' itirafı

Suriye'de'Çekiç Güç' itirafı

​Suriye'de PKK devleti kurmak isteyen ABD'den ilginç itiraf geldi.
Tatbikatlar savaşı

Tatbikatlar savaşı

​AB ile ABD Ege'de tatbikat yapacak.
Kudüssatılık değil!

Kudüssatılık değil!

Abbas'dan ABD ve ​İsrail'e karşı sert açıklamalar.
Hollandasonunda kabul etti

Hollandasonunda kabul etti

​Suriye PKK'sını desteklemeyeceklerini söyledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.