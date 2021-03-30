Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni iki ay daha uzatıldı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart'tan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi 30 Mart 2021, 20:16 Son Güncelleme: 30 Mart 2021, 20:16 AA