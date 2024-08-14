Açık liseye geçiş şartları netleşti

Buna göre, anne ve babası vefat eden, koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan öğrenciler açık öğretim liselerinden yararlanabilecek. Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören öğrenciler de açık öğretim liselerine başvurabilecek. Bunların yanı sıra milli sporcular ve burada öğrenim görmekteyken yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar da bu haktan yararlanabilecek.
HAFIZLARA KOLAYLIK
Öte yandan, bakanlığın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlılar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarında hafızlık ile arapça ve temel islam bilimleri eğitimi alan öğrencilere de velilerinin talebi doğrultusunda açık öğretim lisesinde eğitim hakkı tanınacak. Öğrencilerin belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvurmaları gerekecek.