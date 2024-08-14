|
Gündem

Açık liseye geçiş şartları netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçecek öğrencilerin taşıması gereken şartlar netliğe kavuştu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:10 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Buna göre, anne ve babası vefat eden, koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan öğrenciler açık öğretim liselerinden yararlanabilecek. Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören öğrenciler de açık öğretim liselerine başvurabilecek. Bunların yanı sıra milli sporcular ve burada öğrenim görmekteyken yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar da bu haktan yararlanabilecek.

HAFIZLARA KOLAYLIK

Öte yandan, bakanlığın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlılar ile Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarında hafızlık ile arapça ve temel islam bilimleri eğitimi alan öğrencilere de velilerinin talebi doğrultusunda açık öğretim lisesinde eğitim hakkı tanınacak. Öğrencilerin belirtilen hallerin ortaya çıkmasından itibaren en geç altı ay içinde başvurmaları gerekecek.




#MEB
#Eğitim
#Açık Lise
16 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi