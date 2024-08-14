Açık liseye geçiş şartları netleşti

Buna göre, anne ve babası vefat eden, koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan öğrenciler açık öğretim liselerinden yararlanabilecek. Tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören öğrenciler de açık öğretim liselerine başvurabilecek. Bunların yanı sıra milli sporcular ve burada öğrenim görmekteyken yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar da bu haktan yararlanabilecek.