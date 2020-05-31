Açılacak olan işletmelere ücretsiz dezenfekte yapılıyor

Genelgeye göre; faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan-kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.

Bu kapsamda Giresun'da da söz konusu sektörlerde bir hareketlilik başlarken, belediye dezenfekte ekibi de açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

İşletme sahipleri ücretsiz dezenfekte için Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür ederken, Şenlikoğlu ise işletme sahiplerine bol kazançlar diledi.

Giresun Belediyesi dezenfekte ekibi açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun Belediyesi dezenfekte ekibi açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun Belediyesi dezenfekte ekibi açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun Belediyesi dezenfekte ekibi açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun Belediyesi dezenfekte ekibi açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun Belediyesi dezenfekte ekibi açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Giresun Belediyesi dezenfekte ekibi açılışa hazırlanan işletmelerde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.