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İSTANBUL

Adalar'a giriş-çıkış sınırlandırması yarın sona eriyor

Adalar'a giriş-çıkış sınırlandırması sona eriyor

Adalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 26 Nisan saat 24.00 itibarıyla başlayan ilçeye giriş ve çıkışların kısıtlanması kararının, 31 Mayıs saat 24.00'da sona ereceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da son buluyor.
Adalar'a giriş ve çıkış kısıtlaması 1 Haziran'da son buluyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile ilçeye yapılan tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç geçici olarak durdurulmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu kapsamda; Adalar'a giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, ilçedeki otel, motel kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, ilçe sınırları içerisinde özel tekneyle seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs saat 24.00 itibarıyla sona erecektir."

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