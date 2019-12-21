Adalar’da 3 ay fayton yok

İstanbul Büyükada’da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın ormanlık alana gömülmesi sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Mahalli Çevre Kurulunu Olağanüstü Toplantı’ya çağırdı. Yerlikaya toplantıda alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, Adalar’daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu söyledi.

Ali Yerlikaya

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAK

Yerlikaya, alınan kararları özetle şöyle sıraladı:

* Adalar’daki tüm atlar 3 ay süreyle faytonlara koşulmasının durdurulmasına,

* Bu nedenle toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İBB’nin tedbir almasına,

* İzinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına,

* Adalar’a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına,

AT GİRİŞ-ÇIKIŞI YASAKLANDI

*Tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

* İtlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

* İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

Bolu’da da karantina

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı’nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8’inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını açıkladı. Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu: “Şu anda Abant’ta çalıştırılan 83 attan 8’inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara’ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor.”

REKLAM

Protesto ettiler