Gündem Adalet Bakanı Gülden WhatsApp güncellemesine tepki Çifte standarttır
ANKARA

Adalet Bakanı Gül'den WhatsApp güncellemesine tepki: Çifte standarttır

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 2021 itibarıyla yeni kullanıcı sözleşmesini uygulamaya sokacak olması ve Türkiye'deki abonelerinin kullanabilmesi için 8 Şubat'a kadar kabul etme şartı koşması büyük tepki toplamıştı. Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamamasına bir tepki de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Gül, yaptığı açıklamada, "Son günlerde bir sosyal iletişim platformunun uygulamanın devamı için kişisel verileri kullanma, başka platforma aktarmaya rıza şartını getirdiğini görmekteyiz. Ancak Avrupa Birliği ülkelerine çifte tercih sunulması, farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Gül
Adalet Bakanı Gül

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kişisel Verileri Koruma Kurumunda düzenlenen "28 Ocak Veri Koruma Günü Programı"nda, öğretmeni, polisi, hakimi, savcıyı, memuru, valiyi, kaymakamı, genci, yaşlıyı 83 milyonun şerefli, onurlu bir ferdi olarak görmenin, iktidarıyla muhalefetiyle herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı. Ötekileştirmeden, "sözde ve özde" ayrımı, "makbul olan makbul olmayan vatandaş" ayrımı yapmadan herkesin kucaklanması gerektiğinin altını çizen Gül, insanın kişisel haklarını teminat altına almanın temel görevler arasında bulunduğunu dile getirdi.

  • Kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanları anlatan Gül, elektronik sistemlerde saklanan verilerin korunmasının önemine işaret etti.

"Başka platforma aktarmaya rıza şartını getirdiğini görmekteyiz"

Veri güvenliğini yabancı kaynaklarla sağlamanın sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmek gibi olduğunu ifade eden Gül, "Siber vatan"ı korumak için veri güvenliği konusundaki yerli ve milli çalışmaların hızlandırıldığını aktardı. WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararına da değinen Gül, "Son günlerde bir sosyal iletişim platformunun uygulamanın devamı için kişisel verileri kullanma, başka platforma aktarmaya rıza şartını getirdiğini görmekteyiz. Ancak Avrupa Birliği ülkelerine çifte tercih sunulması, farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." ifadesini kullandı.

"Kimse hakim ve savcılarımıza 'militan' diyemez"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) istihbarat ve veri madenciliğine özel önem verdiğinin altını çizen Gül, delil tezgahlarıyla üretilen kumpas davalarının, hukuk dışı operasyonların, sahte isimlerle dinlemelerin, kişilerin mahrem görüntülerinin ifşa edilmesinin yaşandığını söyledi. Hukukun haysiyet cellatlarında hesap sorduğunu, sormaya devam ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bu anlayışı kim yaparsa yapsın zihniyet olarak FETÖ'cü zihniyettir"

"Dijital kumpaslarla kişilerin hayatlarını zehretmekten asla çekinmeyen FETÖ yöntemleri, hiçbir şekilde hukuk devletinin koruyacağı bir tutum değildir. Bu anlayışı kim yaparsa yapsın zihniyet olarak FETÖ'cü zihniyettir, bu zihniyetle mücadeleyi el birliğiyle tüm kurumların göstermesi insana ve hukuka olan saygının gereğidir. Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı halen tam olarak giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına 'militan' diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız, hatırladığımız dönemlerdeki militanlara baksın.

  • Mahremiyet ifşasını, özel hayat komplolarını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın. Bu çarpık zihniyet, bu anlayış, devletin FETÖ militanlarından adım adım ve büyük kararlılıkla temizlenmesinden duyduğu öfke ve üzüntüyü yansıtmaktadır. Kimse, hukuka ve adalete, anayasaya bağlı olarak çalışan hakim ve savcılarımıza 'militan' diyemez. Milletle, milletin iradesiyle kavga ederek hiçbir yere varılamaz. Bu ülkenin şerefli savcıları, hakimleri, mülki amirleri, emniyet ve güvenlik güçleri birilerinin işine gelse de gelmese de her türlü hukuksuzluğun karşısında, milletin de daima yanında olmaya devam edeceklerdir."

Türkiye'de WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı
TEKNOLOJİ
Türkiye'de WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı

WhatsApp yeni sözleşmesi nedeniyle 35 milyon kullanıcısını kaybetti
TEKNOLOJİ
WhatsApp yeni sözleşmesi nedeniyle 35 milyon kullanıcısını kaybetti

Türkiye’deki GSM şirketlerinden büyük anlaşma: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma uygulaması için anlaştı
TEKNOLOJİ
Türkiye’deki GSM şirketlerinden büyük anlaşma: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma uygulaması için anlaştı

WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor
TEKNOLOJİ
WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor

AB’ye ayrıcalık: WhatsApp'tan kaçış
DÜNYA
AB’ye ayrıcalık: WhatsApp'tan kaçış

WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor
TEKNOLOJİ
WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor
Abone Ol Google News
Al birini vur ötekine

Al birini vur ötekine

'Apple gizlilik hizmetleri rekabete aykırı.'
Bana inanmayıpadımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.
Yeni bir dönem başlayabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı:

​Barajlardaki su seviyesi her geçen gün artıyor.

Sebze ve meyve için dikkat çeken öneri.

Fahiş fiyat artışı olan ürünlere yönelik çağrı.

Son bir metre kaldı

Son bir metre kaldı

​Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.

​Arbede çıktı çok sayıda gözaltı var.
Film değil gerçek

Film değil gerçek

Mardin'de akrabalar arasında silahlı çatışma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.