Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Tele 1'deki 'KJ' skandalına soruşturma

CHP yandaşı Tele 1 TV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kıyaslayan bir alt bant yazısı (KJ) kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, skandala ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtip, "Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Tele 1 kanalında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" adlı programda, ekrana verilen KJ'de, "Erdoğan'ın Netanyahu'dan farkı ne?" ifadeleri yer aldı.
Tele 1'deki 'KJ' skandalına soruşturma
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili başlatıldığını belirtip, "Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir.
Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.
Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir."