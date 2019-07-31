Adaleti sağlasınlar diye kanımızı akıttık

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla hazırlanan skandal metne imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği hak ihlali ve 9 bin lira tazminat ödenmesine ilişkin kararı geniş tepkilere yol açtı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan Gazi Hakan Akbulut, “Bu kararı verenler, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyor. Çoluğu çocuğu evinde rahat uyusun diye, düzgünce yaşasınlar diye biz kanımızı döktük. Bölgeye 387 kişi gittik. Sağ salim dönen 57 kişiydi. Gerisi ya şehit düştü ya gazi oldu. Biz kimin için kanımızı döktük, kimin için PKK ile mücadele ettik. Ben bir yıl evime gitmedim. Arazide yattım kalktım. Bu kararı veren adamlar ne yapıyordu? Biz o adamlar rahat olsun diye, Türkiye’de adaleti sağlasın diye kendi canımızdan vazgeçiyoruz. Ben burada rahat yaşıyorsam orada görev yapan polis asker sayesinde rahat yaşıyorum, diye düşünmüyor mu” diye konuştu.

DEVLET YANLIŞ MI YAPTI

Yine aynı dönemde Nusaybin’de TİM komutanlığı yapan ve EYP saldırısında iki bacağını birden kaybeden Jandarma Üsteğmen Mehmet E.B., AYM’nin verdiği kararın devlete karşı bir ayıp olduğunu söyledi. Gazi komutan, “Biz asker olarak devletimizin bize verdiği kanuna uygun görevi yaparız. AYM burada aslında devlete karşı yapılan bir adım atmış gibi oldu. PKK’ya terör örgütü diyemiyorsa bir akademisyen demek ki onun da örgütle bir bağı vardır. AYM bunu düşünce özgürlüğü olarak mı değerlendirdi bilmem ama böyle bir özgürlük yok. Bu karar kanıma dokundu. Binlerce gazi var, şehit aileleri var; bu bize hakarettir. Nusaybin’de ayak basacak yer yoktu. Her yer bomba, EYP, mayındı. Buna terör örgütü demeyen, devlete suç işliyor, diyen akademisyenlere devlet şimdi tazminat mı ödeyecek? AYM bu kararla devleti zor duruma soktu. AYM akademisyenleri aklayıp devletin terör örgütüne karşı yanlış yaptığını mı savunuyor” dedi.

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AYM DEVLETİ Mİ SUÇLUYOR

Halen TSK’da görevli olan ve hendek-barikat terörünün olduğu dönemde bölgedeki operasyonlara katılan M.K., “Şimdi o akademisyenler gelip görmedikleri için davulun sesi uzaktan hoş gelir misali terör örgütünü savunuyorlar. Akademisyenler, savunduğu PKK’yı orada katledilen, evleri gasp edilen, çocukları dağa kaçırılan Kürt vatandaşlara sorsunlar. Biz burada terörle mücadele ederken, batıda rahat olan hainler, akademisyenler bizim yaptığımız operasyonlara karşı PKK destekçisi oluyorlar. Hendek barikat döneminde devlet bir karar verdi. Biz meskun mahalle girdik. Şehir operasyonu yapalım diyen devletti. Şimdi AYM devleti mi suçluyor? AYM PKK’ya terör örgütü diyemeyen adamlara devlete tazminat ödetecek. Biz orada şehit, gazi olurken AYM bunu nasıl yapar?” diye tepki gösterdi.