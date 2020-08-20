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Gündem Furkan Vakfı tarafından bayramda fakirlere dağıtacağız diye topladığı 41 ton etin sucuk yapılacağı ortaya çıktı
ADANA

Adana haberleri: Kurban Bayramında fakirler için toplanan 41 ton etin sucuk yapılacağı ortaya çıktı

Furkan Vakfı tarafından bayramda 'fakirlere dağıtacağız diye' topladığı 41 ton etin sucuk yapılacağı ortaya çıktı

Adana’da Kurban Bayramında fakirlere dağıtılmak için Alparslan Kuytul'un başında olduğu Furkan Vakfı tarafından 41 ton et yapılan iki ayrı operasyonda ele geçirildi. 41 ton kaçak etin fakirlere dağıtılacağı bahanesiyle toplandığı ancak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yapılarak ticari amaçlı kullanılmaya hazırlandığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Adana'da ele geçirilen etler...
IHA
Adana'da ele geçirilen etler...
Adana'da ele geçirilen etler...
IHA
Adana'da ele geçirilen etler...
Adana'da ele geçirilen etler...
IHA
Adana'da ele geçirilen etler...

Adana’da 112 Acil Çağrı Hattına gelen ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi. İddiaya göre, soğuk hava deposunu, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı lideri Alparslan Kuytul’a destek için izinsiz gösterilere katılan ve hakkında bu nedenle iki kez işlem uygulanan Selahattin G.’nin (31) kiraladığı öğrenildi.

Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi
FOTOĞRAF 9
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Adana’da 155 Polis İmdat Hattına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi’nde bir depoya operasyon düzenledi.
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Emniyet güçleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olamayan et ele geçirildi.
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KÖTÜ KOKUDAN ÇALIŞMAKTA ZORLANDILAR <br> <br> Görevlilerin ağır koku nedeniyle çalışmakta zorlandığı depoda bulunan ve insan sağlığına uygun olmayan etlere el kondu
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Etler imha edilmek üzere zabıta araçlarına alınarak depodan çıkarıldı.
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Etlerin toprağa gömülerek imha edildiğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 5596 Sayılı Kanun gereği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından izlenebilirliğin sağlanamamasından 5 bin 570 TL, onaysız hayvansal ürün depo kullanmaktan 13 bin 500 TL, toplamda 19 bin 070 TL idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.
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Zabıta ekipleri Adanalıların sağlığı için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
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İmha edilmek üzere depodan alınan etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığı, analiz sonucu belli olacak.
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Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi
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Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi
Adana'da 38 ton 920 kilo, kokmuş kaçak et ele geçirildi
Adana'da zabıta, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı ortak operasyonda, 38 ton 920 kilo kokmuş kaçak et ele geçirildi. Etlerin tek tırnaklı (at, eşek) hayvan türüne ait olup olmadığı yapılacak analiz sonucu netleşecek.

KAYSERİ'DEKİ ET İŞLEME TESİSİNE GÖNDERİLECEĞİ TESPİT EDİLDİ

  • Öte yandan ele geçirilen etlerin, vatandaşların dini değerlerini sömürerek toplandığı, Kurban Bayramı’nın üzerinden günler geçmesine rağmen toplanan etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etin, sucuk yapılması için Kayseri’deki bir et işleme tesisine gönderileceği iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Selahattin G.’ye ait olduğu öne sürülen başka bir depoda daha bin 800 ton kaçak etin ele geçirildiği öğrenildi.

Adana'da vatandaşlardan toplanan kurban etlerinden sucuk yapılacağı ortaya çıktı.n

Görevlilerin el koyduğu etler, toprağa gömülerek imha edilirken, depo sahibi Selahattin G.’ye yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Daha önce polisin Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yaptığı operasyonda kurban eti toplanarak yapıldığı öne sürülen sucuklar ele geçirilmişti.

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