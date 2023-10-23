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Adana merkezli altı ilde eş zamanlı Kafes operasyonu: ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ‘Bayğaralar’ organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlar sonucunda 55 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kenan Biter
08:42 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adana merkezli 6 ide düzenlenen Kafes operasyonu

Adana merkezli 6 ide düzenlenen Kafes operasyonu

Güvenlik güçlerinin terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.


Son operasyonların merkezi Adana oldu. Adana merkezli altı ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 55 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.


Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,

Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı,

Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı,

Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı,

İş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu,

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı,

Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda,

3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah

1 adet Mp5 marka otomatik silah,

1 adet Thomson marka otomatik silah,

29 adet tabanca ve

7 adet av tüfeğine el konuldu.





#Kafes operasyonu
#Bayğaralar
#Ali Yerlikaya
#Adana
#Kenan Biter
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