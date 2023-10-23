Adana merkezli altı ilde eş zamanlı Kafes operasyonu: ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi

Güvenlik güçlerinin terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Son operasyonların merkezi Adana oldu. Adana merkezli altı ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi.

Son operasyonların merkezi Adana oldu. Adana merkezli altı ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı,

Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.