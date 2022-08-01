Gündem Adanada 14üncü kattan beton zemine düştü
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Adana'da 14'üncü kattan beton zemine düştü

Adana'da, 15 katlı apartmanın 14'üncü katından beton zemine düşen 16 yaşındaki B.Y., ağır yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Adanada 14üncü kattan beton zemine düştü
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Adana'daki olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 katlı apartmanın 14’üncü katında oturan B.Y., henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

B.Y.’nin düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yürüyüşe çıktığı öğrenilen doktor anne ve baba da olay yerine geldi.

DHA

B.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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