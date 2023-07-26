Adana'da 5.5 paniği

Adana Kozan’da gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki deprem korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Saat 08.44 sularında yaşanan depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş’tan da hissedildi. Depremin ardından Kozan merkezli 29 artçı sarsıntı yaşanırken, artçıların en büyüğü 4.4 en küçüğü ise 1.4 olarak ölçüldü.





HER NOKTADA PANİK VAR

Seyhan’a bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bazı vatandaşlar valizlerini bazıları ise sadece bebeklerini alarak dışarı koştu. Depremin ardından dağlardan kopan kayalar da paniğe neden oldu. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, “Bölgede çok ciddi kaya düşmesi tehlikesi var. Seyir halindeki araçların dağlık yollarda hareket ederken oldukça yavaş gitmelerini tavsiye ediyorum” dedi.





MERKEZ ÜSSÜ MİNNETLİ

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, depremin merkez üssü Minnetli Köyü’ndeki hasarın çok şiddetli olduğunu söyledi. Muhtar İzzet İnce ise, “Evlerimizin içine girilecek bir durum yok, bazı ahırlarımız göçtü. Can kaybımız yok” dedi.Köy sakinleri de depremi çok şiddetli hissettiklerini, hatta evleri devirme seviyesine getirdiğini anlattı.





8 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem nedeniyle Adana’da 2, Osmaniye’de ise 6 kişinin atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilendiğini duyurdu. Bakan Koca, hastaların 8 ambulans ile hastanelere nakledildiğini belirtti.



