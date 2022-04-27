Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişileri adreslerini tespit edip, harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
GÜNDEM
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı
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Geçen Perşembe günü saat: 05.55 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan TÜGVA Vakfı'na zaman ayarlı bomba ile bir saldırı olmuş ve saldırıya yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren B.Y., dün saat 15.00 sıralarında Pendik'te gözaltına alınmıştı.
B.Y.'nin kullandığı değerlendirilen Tuzla'da 3, Beykoz'da 1, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplamda (5) adrese yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce operasyon düzenlendiği açıklandı.
B.Y.'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dönerken giydiği kıyafetlerden tespit edildiği belirtilirken, dönüş anında giydiği değerlendirilen kıyafetlere ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.
HBDH üyesi B.Y.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürerken, düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen 1 şüphelinin daha tespit edildiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde, eylemi gerçekleştiren şüpheli B.Y. ile irtibatlı olduğu saptanan K.Ç. adlı bir şüphelinin daha bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.
Şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.<br>Zanlının polisteki sorgusu devam ediyor.
21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.
21 Nisan’da Gaziosmanpaşa’daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜGVA bombacısı böyle yakalandı: Giydiği kıyafetlerden tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y.'nin İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandığını açıklamasının ardından operasyona ilişkin yeni bilgi ve görüntüler de ortaya çıktı. Polisin TÜGVA bombacısını saldırı sonrası giydiği kıyafetlerden tespit ederek yakalandığı ortaya çıktı.