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Gündem Adanada FETÖ operasyonu 37 gözaltı kararı
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Adana'da FETÖ operasyonu

Adana'da FETÖ operasyonu: 37 gözaltı kararı

Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Adana'da FETÖ operasyonu
DHA
Adana'da FETÖ operasyonu
Adana'da FETÖ operasyonu
DHA
Adana'da FETÖ operasyonu
Adana'da FETÖ operasyonu
DHA
Adana'da FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE HAREKETE GEÇİLDİ

Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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