Adana'da işçi servisi motosiklete çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

18:0724/10/2025, Cuma
Kaza sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde işçi servisi minibüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde işçi servisinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-400 kara yolunda işçileri taşıyan minibüs, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı.

Kazanın ardından motosikletin sürücüsü minibüsün altında kalarak sürüklendi. Bu sırada minibüsün motor kısmında da yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası ulaşılan motosiklet sürücüsünün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


