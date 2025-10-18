Bartın'da kaza: Takla atan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Bartın’da başka bir araca çarpan otomobil, takla atarak tali yola düştü. Araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bartın’ın Arıt Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Bartın’dan Amasra istikametine seyir eden R.H. idaresindeki 34 DD 0336 plakalı otomobil, önünde seyir eden ve kavşakta yavaşlayan A.K. yönetimindeki 74 AR 187 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak tali yola düştü. Araç içerisinde sıkışan sürücünün yardımına ilk önce diğer araç sürücüsü A.K., gitti. A.K, yaralı sürücüye hareket etmemesini söyleyerek, araç içerisinde beklemesini telkin etti.