Adana'da otomobil servis aracına çarptı: Bir ölü beş yaralı

Tarım arazilerinin, sebze bahçelerinin, ahır ve samanlıklar ile kümesin dereden gelen selden zarar gördüğünü belirten mahalle sakinlerinden Fatma Seyrek: “Evin önündeyken baktım sel geliyor. Tavukları, hayvanları ahıra tıkayım derken sel suları göğüs kafesime kadar çıktı. Canımı zor kurtardım, çok korktum. Ahıra su girmesin diye yonca dayadık kapısına. Sel suları samanlığa doldu, samanları götürdü. 800 lira vermiştik samanlara yarısı gitti. 2 dönüme yakın yonca ekiliydi o gitti. 3-4 tavuğumuz sel sularına gitti. Kapıda bacada bulunan masa sandalye, ayakkabı gibi eşyalarımız sele sürüldü gitti. Sel beni de yıkacak götürecekti. Ağaçlardan tutunmasak kurtulma şansımız yoktu.