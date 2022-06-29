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ADANA

Adana'da otomobil servis aracına çarptı: Bir ölü beş yaralı

Adana'da otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Adanada otomobil servis aracına çarptı: Bir ölü beş yaralı
Orakçı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Orakçı'nın kullandığı 01 HR 993 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Altınova Kavşağı'nda 01 S 0501 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobilde çıkan yangın ise vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Araçta sıkışan Kadir Orakçı, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen Orakçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Orakçı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum'da vahşi cinayet: Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı
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İddiaya göre, bugün saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.
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İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.
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Yapılan çalışmada, içi toprak dolu bir çuval içerisinde 1 erkek cesedi bulundu.
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Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu öğrenilirken, tahmini 50-55 yaşları arasında yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirtildi.
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Bölgede geniş çaplı inceleme yapan Olay Yeri inceleme (OYİ) ekipleri çuvalın yanında bulunan alkol şişelerini ve bölgede topladıkları bulguları incelemek üzere delil torbasına aldı.
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Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından esrarengiz olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceği belirtildi.
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Cesedin yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilirken, savcının incelemesinin ardından tanınmaz halde bulunan cansız beden, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.<br>Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Bodrum'da içi toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı
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Bodrum'da içi toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı
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Bodrum'da içi toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı
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Bodrum'da içi toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı
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Bodrum'da içi toprak dolu çuvaldan erkek cesedi çıktı
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Bodrum'da vahşi cinayet: Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içi toprak dolu çuvalın içerisinde kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu. Ekiplerce bölgede geniş çaplı araştırma yapılırken, cesedin tanınmaz halde olduğu belirtildi.

Osmancık’ta korkutan gelişme: Dere taşınca beş ev tedbir amaçlı boşaltıldı
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İlçede etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Belkavak Köyü’nden gelen dere taştı. Derenin taşması sonucu Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok tarım arazisi hasar gördü.
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Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edilirken derede ıslah çalışması başlatıldı.
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Taşkın haberini alan Osmancık Kaymakam Vekili, Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar ve Murat Kabakçı bölgeye gelerek incelemede bulunurken taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından Öğretmenevi’ne yönlendirildi.
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Tarım arazilerinin, sebze bahçelerinin, ahır ve samanlıklar ile kümesin dereden gelen selden zarar gördüğünü belirten mahalle sakinlerinden Fatma Seyrek: “Evin önündeyken baktım sel geliyor. Tavukları, hayvanları ahıra tıkayım derken sel suları göğüs kafesime kadar çıktı. Canımı zor kurtardım, çok korktum. Ahıra su girmesin diye yonca dayadık kapısına. Sel suları samanlığa doldu, samanları götürdü. 800 lira vermiştik samanlara yarısı gitti. 2 dönüme yakın yonca ekiliydi o gitti. 3-4 tavuğumuz sel sularına gitti. Kapıda bacada bulunan masa sandalye, ayakkabı gibi eşyalarımız sele sürüldü gitti. Sel beni de yıkacak götürecekti. Ağaçlardan tutunmasak kurtulma şansımız yoktu.
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Mahalle sakinleri dere yataklarının iyileştirilmesini talep ederek: “Biz dere yatağının açılmasını istiyoruz. Dere yatağından yol olmaz. Biz başvurduk. Burası dere yatağı çaya inmesi lazım. Hepimiz mağduruz çiftçiler olarak.” dedi.
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Osmancık’ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
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Osmancık’ta dere yatağı taştı, 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Osmancık’ta korkutan gelişme: Dere taşınca beş ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış dere taşkınına neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan dere nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Esenyurt'ta koku alarmı: Kimyasal madde taşıyan tank devrildi vatandaşlar paniğe kapıldı
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Esenyurt'ta koku alarmı: Kimyasal madde taşıyan tank devrildi vatandaşlar paniğe kapıldı
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