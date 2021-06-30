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ADANA

Adana’da pitbull yük taşıyan ata saldırdı

Adana’da pitbull köpeği hurda taşıyan ata saldırdı. Atın kendini savunmaya çalışması ile at arabası üzerindeki 2 kişi korkuya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan köpek, attan uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Adana’da pitbull yük taşıyan ata saldırdı
Foto:Arşiv

Merkez Yüreğir ilçesinde hurda toplayan Gökhan Önen ile arkadaşı Aziz Işılay, at arabasıyla Sinanpaşa Mahallesi’nde ara sokakta giderken tasması bulunan pitbull cinsi köpek ata saldırdı.

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Sıçrayıp ağızını ısıran pitbulldan kurtulmak için çaba sarf eden at bir süre sonra kurtuldu. Ancak pitbull kendisini savunmaya çalışan ata saldırmaya devam etti. Bu arada at arabası üzerinde korku dolu anlar yaşayan 2 kişi pitbulla müdahale edemedi. Sokaktaki sesleri duyan çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan köpek, attan uzaklaştırıldı.

At ise hızla sokaktan uzaklaşırken park halindeki bir otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu sahipsiz olduğu öğrenilen pitbull, barınağa teslim edildi.

Atın sahibi Gökhan Önen şikayetçi olmazken, veteriner hekime götürülerek tedavi edilen atın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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