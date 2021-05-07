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ADANA

Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu: Ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sular içinde kalan evlerde ASKİ ve İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi İHA
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu: Ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor
Selin vurduğu Kozan’da ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor.

Kozan’da akşam saat 19.30 sularında aniden etkili olan şiddetli sağanak ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Bir çok mahallede sel suları sokakları kaplarken evleri su bastı. Sel sularından hayvanlarını ve eşyalarını kurtarmak isteyen vatandaşlar ilk kez böyle bir afet ile karşılaştıklarını ifade ederek can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Adana Büyükşehir ASKİ ve İtfaiye ekipleri şuana kadar 51 resmi, 25 gayri resmi ihbar geldiğini belirterek ASKİ ve itfaiye ekiplerinin 20 Motopomp, 10 pikap, 60 personel, 1 greyder, 2 kamyon, 2 vidanjör 2 kombine aracı ile selden mağdur olan vatandaşların evine ulaştıklarını belirtti.

Selin vurduğu Kozan’da ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor
Selin vurduğu Kozan’da ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor

"Yaşananlar dakikalar içinde oldu"

Sel sularının taşıdığı toprak ve çamuru kepçelerle açtırmaya çalışan Ağlıboğaz mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, “ Kozan’ımız çok büyük bir talihsizlik yaşadı. İftar saati ve sokağa çıkma yasağının olması ile büyük bir felaket önlendi. Can kaybımız yok maddi hasarımız var" diye konuştu.

Hayvanları sel sularından kurtaran bir vatandaş ise ilk kez böyle bir afet ile karşılaştıklarını ifade ederek selde ıslanan hayvanlarının nasıl yatacağını kara kara düşündüklerini kaydetti.

Selin vurduğu Kozan’da ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor
Selin vurduğu Kozan’da ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor

"Sokağa çıkma kısıtlaması felaketi önledi"

Sokakta kimsesin olmaması ile büyük bir felaketinde önüne geçildiğini aktaran Hakan Cömert ise "Akşam saatleri, iftara az bir süre kala bu afet yaşandı. Aşağı indik. Burası kilerimizdi. Arkada tavuklarımı boğulmaktan kurtardım. Bir çok elektrikli ev aletim vardı, hepsi sular altında kaldı. İlk kez böyle bir şey yaşadık. O kadar kısa sürede oldu ki hiçbir şey anlamadık. Dışarıdaki sese çıktık. Dışarıda özellikle yaşlı ve çocuklar olsa şiddetli sel alır giderdi. Her şey 5 dakika içinde oldu” diye konuştu.

Selin vurduğu Kozan’da ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor.
Selin vurduğu Kozan’da ev ve sokaklarda tahliye çalışmaları sürüyor.
  • Bölgede çöken istinat duvarı yol temizleme çalışmaları ve evlerdeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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Kars'ta dolu sürücülere zor anlar yaşattı
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