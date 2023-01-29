Aday çıkaramadılar adaylığımıza çamur atıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan’ın gündemi kendi adayını çıkarmaktan ziyade “Erdoğan’ın adaylığına karşıyız” diyen 6’lı Masa vardı. 6’lı Masa’nın açıklamalarına sert tepki gösteren Erdoğan, “Aday çıkartamadılar, adaylığımıza çamur atmaya başladılar. 2018’de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” dedi.

DÖRTLÜ ÇETE YETMİYOR SAYIYI 6’YA ÇIKARDILAR

Türkiye’nin 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçerek kronometreyi sıfırladığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Denizli’ye son gelişimde sizlerle sohbet ederken, Pensilvanya ve Kandil destekli dörtlü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6’ya çıkartıp, bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Halbuki biz, aylardır ‘Siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın, söyleyin de milletin huzurunda, er meydanında yarışalım.’ dedik.

4,5 YILDIR AKLINIZ NEREDEYDİ?

Bir yılda, bir aday çıkartmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanı’yız, öncesi var, aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz? Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen Anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye, 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018’de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelirken, yol boyu Denizlilerin kendini karşıladığını belirterek yol boyu olanlar hariç meydana gelenlerin resmi rakamının 80 bin olduğunu söyledi.

İTİRAZ GELMEMİŞTİ

Siyasi gelenekte kabul gören bir kavram olduğu için yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını “Cumhurbaşkanı” olarak muhafaza ettiklerini belirten Erdoğan, “Zaten bugüne kadar da 3-5 medya şovmeni hariç, yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiçbir itiraz yapamadılar.” diye konuştu.

SİYASİ HOKKABAZLIK

Erdoğan, AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada da muhalefet partilerinin cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. “Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki ‘367vari’ hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar” diyen Erdoğan, “Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar” diye konuştu.

UTANMADAN PARTİ BİNASINA AFIŞ ASTILAR

“Altılı Masadakiler 1 yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günü ile ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor.” diyen Erdoğan, şunları ifade etti: “Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz, milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. Hazır mısınız? 14 Mayıs’ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tabii tarihleri vesayetle, darbeyle, krizle, ayak oyunlarıyla dolu olanlar, milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Bir de utanmadan çıkıp, partilerinin binasına ne yaptılar? ‘Yeter Söz Milletin’ afişi astılar. Rahmetli Menderes, bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek, milletin gönlüne girmiştir. Menderes, dün tek parti faşizmine ‘yeter’ demişti. Biz de bugün, küresel vesayet odaklarının desteğiyle aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara ‘yeter’ diyoruz. Menderes, dün milli iradeyi hiçe sayarak masa başında ülkenin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine, baskı ve zulüm düzenine ne demişti? ‘Yeter’ demişti. Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine altılı masada çevrilen dış destekli film, fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara ‘yeter’ diyoruz.”

ESKİ TÜRKİYE OYUNLARINI BIRAKIN

qAltılı Masa’ya eleştiriler yönelten Erdoğan, “İstiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Yüzyılı iradesinin karşısında, rakamın soluna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiçbiri de karşımızdaki altılı masanın kifayetsizliğini, beceriksizliğini, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisini, dalavereleri de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin.” değerlendirmesini yaptı.

FETÖ VE PKK’DAN MEDET UMDULAR

Muhalefetin, Meclis’i kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “FETÖ’cülerin kumpaslarına alet oldunuz başaramadınız. PKK’nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan ‘Bir şey çıkar mı?’ diye beklediniz o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz-kur-enflasyon operasyonlarından medet umdunuz, hamdolsun bu badireyi de atlattık. Amerikası’ndan Avrupası’na kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, milletin gözüydü, milletin beklentisiydi, milletin talepleriydi. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. Biz Türkiye’yi dört dolandık, dünyayı dört dolandık. Onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler.”

14 MAYIS'TA VESAETİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ

Milletin iradesinden umudu kesenlerin masanın iradesinden medet umduğuna işaret eden Erdoğan, “Zavallılar, ne olacak sizin haliniz? Yazık, hem de çok yazık.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek 14 Mayıs’ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. Altılı Masa’nın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütlerinin gizli, açık uzantılarını koyun, yetmezse buna küresel medyasından eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin, daha da eksik kalırsa paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da ekleyin, bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek. Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun yanında ne ifade eder? Hiç.”

RUSYA'DAN ÖVGÜ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış baskıya rağmen üçüncü ülkelerin talimatlarına göre değil, halkının özlemlerine uygun bir politika izlemeye hazır olduğunu eylemleriyle gösteren farklı kalibrede bir liderdir.” ifadesini kullandı.















