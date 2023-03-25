Adaylardan AFAD’a 100 milyon TL

AK Parti, erkek adaylardan 20 bin TL, kadın ve 18-30 yaş arası olanlardan 10 bin ve engelli aday adaylarından 5 bin TL başvuru ücreti belirlemişti. Geçen hafta başvuru süreci sona erdi. 6 bin 25 aday adayı başvurdu. 35’i engelli olmak üzere bin 176 kadın aday adayının bağışları 11 milyon 585 bin TL, 345’i engelli olmak üzere 4 bin 446 erkek aday adayının bağışı 83 milyon 745 bin TL ve 403 genç aday adayı 4 milyon 30 bin TL AFAD hesaplarına yatırdı. AFAD’da toplamda 99 milyon 360 bin TL bağış sağlandı. AK Parti milletvekili aday adaylarının eğitim dağılımı da dikkat çekti. Doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans bin 184, lisans mezunu aday sayısı ise 2 bin 684.