Adil Karaismailoğlu Meclis'teki kavgaya ilişkin konuştu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor

TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü tansiyon arttı.
Türkiye'nin gündemine oturan olay günlerce konuşuldu.
Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
"Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor"
TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun gösterimi ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.
Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik hakaretlerde bulunmuştu.
Bunun üzerine AK Parti sıralarından büyük tepki alan Bozan'ın iftiralarını sürdürmesiyle Meclis'te yumruklar konuşmuştu.
Kürsüye yürüyen AK Partili vekillerle DEM Partili vekiller arasında arbede yaşanmıştı.
Yaşanan kavga sırasında Adil Karaismailoğlu, Bozan'ı yumruk ve tekmelerle dövmüştü.
Karaismailoğlu'nu araya giren vekiller zor sakinleştirmiş, o anlar ise kameralara yansımıştı.