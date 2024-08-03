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Adil Karaismailoğlu Meclis'teki kavgaya ilişkin konuştu: Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor

DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a hakaretleri nedeniyle tokat atan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, olaya ilişkin ilk kez konuştu. Karaismailolu “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” dedi.

17:07 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:29 - 3/08/2024 Cumartesi
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Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

TBMM Genel Kurulu'nda 24 Temmuz günü tansiyon arttı.


Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili
Adil Karaismailoğlu
, hakaretleri nedeniyle DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'a yumruk attı.

Türkiye'nin gündemine oturan olay günlerce konuşuldu.


Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.


"Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor"


TBMM’de yaşanan olayın görüntülerinin de yer aldığı videonun gösterimi ardından kürsüde konuşma yapan Karaismailoğlu, “Keşke olmasaydı” dedi.


“Sabrın bir sınırı oluyor”
diyen Karaismailolu,
“Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı”
ifadelerini kullandı.


Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik hakaretlerde bulunmuştu.


Bunun üzerine AK Parti sıralarından büyük tepki alan Bozan'ın iftiralarını sürdürmesiyle Meclis'te yumruklar konuşmuştu.


Kürsüye yürüyen AK Partili vekillerle DEM Partili vekiller arasında arbede yaşanmıştı.


Yaşanan kavga sırasında Adil Karaismailoğlu, Bozan'ı yumruk ve tekmelerle dövmüştü.


Karaismailoğlu'nu araya giren vekiller zor sakinleştirmiş, o anlar ise kameralara yansımıştı.




#Adil Karaismailoğlu
#Meclis
#TBMM
#DEM Parti
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